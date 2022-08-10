"Народилася перша принцеса": чехи в середньовічному замку прихистили біженок-українок

Чехи в середньовічному замку прихистили біженок-українок / скріншот з відео

У Чехії двоє місцевих жителів-Матей Стропницький і Даніель Крейчик — у своєму замку XIV століття в село Осічани облаштували притулок для біженок з України. Про це розповіла в Facebook відома журналістка Ірина Ромалійська

Хлопці не так давно переїхали з Праги. І купили старий замок в провінції. Щоб заробити гроші на ремонт, вона влаштовували там вистави, концерти та інші заходи.

Коли Росія почала повноцінне військове вторгнення в Україну, і в Європу хлинула хвиля українських біженців, то хлопці вирішили відкрити свій замок для українських жінок і дітей. Забрали до себе групу в 10 осіб.

Даніель почав писати про українок та їхніх діточок на своїй сторінці в Instagram. У замку навіть народилася дитина-дівчинка Дарина ("перша принцеса Осічан" а зараз його мама з малятком вирішили повертатися в Україну.

"На цьому перша чесько-українська історія підійшла до кінця. І ось воно. Марія, наша нова мама, повідомила нам, що набралася сміливості і повертається в Україну з маленькою Дариною до чоловіка. Вона поїде з мамою. Я добровільно беру частину своєї частки щастя і посилаю її Марії і Дарині і її чоловікові", ‒ написав Даніель.

Нагадаємо, раніше заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко говорив, що в 2022 році Україна надасть для тимчасового проживання вимушених переселенців понад 53 тисячі квартир.

"Протягом цього року ми плануємо надати понад 53 тисячі квартир для 186 тисяч наших переселенців. Квартири будуть надаватися з ремонтом і мінімальним оснащенням технікою і меблями", - говорив чиновник.

До того президент Володимир Зеленський також закликав роботодавців намагатися залучати переселенців до роботи. Зараз кожне збережене і додаткове робоче місце-це допомога захисту держави у війні. На кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці - 6,5 тисячі гривень.

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