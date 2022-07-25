Система дала сбій і 250 тисяч біженців не отримали виплат: Верещук пояснила, що робити

Верещук пояснила, що робити переселенцям, які не отримали виплати / Колаж фото УНІАН

В Україні близько 250 тисяч вимушених переселенців не отримали обіцяних державою грошових виплат. Про це в ефірі телемарафону сказала віцепрем'єр-міністр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Якщо узагальнити такі причини, то вони в більшості своїй є наступними. Люди реєструвалися в "Дія","Дія" не передала на органи соцзахисту такі дані і це десятки тисяч людей, які зараз скаржаться саме на те, що "Дія не передала такі дані. Ми централізували такі виплати, Міністерство соцполітики їх виплачує. Але людей було майже 250 тисяч. 90 тисяч вже виплачено. Зараз іншим ми допомагаємо, збільшуємо кількість комп'ютерів, програм. Це все, чим займаюся я, Міністерство, допомагаючи іншим міністерствам такі виплати зробити", - уточнила міністр.

Інша причина неотримання виплат, каже Верещук, якимось чином не були оформлені правильно документи, люди думали, що все в порядку і чекають, на місці їм про це не повідомили І ось вже кілька місяців люди нічого не отримали".

"Так вони можуть зателефонувати нам і ми маємо команду людей, яка персонально займеться кожною такою справою", — сказала чиновниця.

Верещук порадила людям, у яких виникла така проблема з виплатами, телефонувати на гарячу лінію Міністерства реінтеграції – 0 800 33 18 34 (щодня з 8: 00 до 22: 00).

читайте такожЯк переселенцям отримати допомогу в Україні: основні програми

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко говорив, що в 2022 році Україна надасть для тимчасового проживання вимушених переселенців понад 53 тисячі квартир.

"Протягом цього року ми плануємо надати понад 53 тисячі квартир для 186 тисяч наших переселенців. Квартири будуть надаватися з ремонтом і мінімальним оснащенням технікою і меблями", - говорив чиновник.

До того президент Володимир Зеленський також закликав роботодавців намагатися залучати переселенців до роботи. Зараз кожне збережене і додаткове робоче місце - це допомога захисту держави у війні. На кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці - 6,5 тисячі гривень.

Інші новини: