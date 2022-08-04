У Кабміні назвали строки дії тимчасового прихистку в ЄС для біженців із України

Терміни дії особливого статусу для біженців в ЄС / ua.depositphotos.com

Статус тимчасового захисту для українських біженців в Євросоюзі залишатиметься в силі як мінімум до весни 2024 року, повідомила під час телемарафону віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За словами чиновниці, Євросоюз стрімко переходить на більш довгострокові стратегії для захисту прав українських біженців. Ці питання обговорювалися під час візиту єврокомісара з внутрішніх справ Ілви Йоханссон.

"Ми з нею спланували кілька моментів, що разом з Євросоюзом ми будемо створювати умови, щоб наші громадяни мали доступ до освіти, медицини, проживання та працевлаштування. Європейська комісія допомагатиме нам з фінансуванням цих потреб. Також ми зафіксували дуже важливий момент про те, що статус тимчасового захисту, який отримали понад 5 млн наших громадян на території ЄС буде діяти до весни 2024 року як мінімум", - зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко говорив, що в 2022 році Україна надасть для тимчасового проживання вимушених переселенців понад 53 тисячі квартир.

"Протягом цього року ми плануємо надати понад 53 тисячі квартир для 186 тисяч наших переселенців. Квартири будуть надаватися з ремонтом і мінімальним оснащенням технікою і меблями", - говорив чиновник.

До того президент Володимир Зеленський також закликав роботодавців намагатися залучати переселенців до роботи. Зараз кожне збережене і додаткове робоче місце-це допомога захисту держави у війні. На кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці - 6,5 тисячі гривень.

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