Українським переселенцям виділять 53 тисячі квартир

Переселенці / Reuters

У 2022 році Україна надасть для тимчасового проживання вимушених переселенців більше 53 тисяч квартир.

"Протягом цього року ми плануємо надати понад 53 тисячі квартир для 186 тисяч наших переселенців. Квартири будуть надаватися з ремонтом і мінімальним оснащенням технікою і меблями", - повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

Всі квартири будуть у державній власності. Після повернення людей в свої будинки ці квартири будуть надаватися людям, які роками стоять в черзі на житло.

Тимошенко додав, що президент Володимир Зеленський поставив завдання розробити стратегію відновлення і модернізації країни.

"Наше завдання - зробити базу даних потреб всіх населених пунктів країни і розробити концепцію простору кожного населеного пункту, від найменшого села до великого міста. Протягом цього тижня ми отримаємо від усіх балансоутримувачів докладні дані про потреби, після їх консолідації орієнтовно до 5 травня ми зможемо перейти до розробки концепції оновлення та модернізації", – сказав Тимошенко.

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Робота для переселенців

Володимир Зеленський також закликав роботодавців намагатися залучати переселенців до роботи. Зараз кожне збережене і додаткове робоче місце - це допомога захисту держави у війні. На кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці. Це 6 тисяч 500 гривень. Заяву можна подати на порталі "Дія".

Як раніше повідомляли, президент України Володимир Зеленський поставив перед урядом завдання забезпечити житлом всіх тимчасових переселенців. У своєму зверненні президент сказав, що це є обов'язковим пунктом першого етапу відновлення країни.

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