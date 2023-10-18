Ризик великої війни: експерт оцінив, як розвиватимуться події на Близькому Сході

Сполучені Штати будуть змушені реагувати масштабно і жорстко, якщо почнеться велика війна. І навряд чи це радує Вашингтон.

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Максим Розумний спрогнозував, як США реагуватимуть на ситуацію на Близькому Сході / Колаж: Главред, фото: УНІАН , pixabay.com

Доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний розповів про наслідки можливої прямої участі США в конфлікті Ізраїлю та угруповання ХАМАС або активної допомоги Вашингтона Тель-Авіву.

За словами Розумного, те, що Сполучені Штати переміщують свою авіаносну групу до східного берега Середземного моря, свідчить про те, що там розглядають такий варіант.

"Я не думаю, що Ізраїлю потрібна військова допомога, щоб впоратися із сектором Гази. Звичайно, це на випадок, якщо почнеться велика війна, якщо відкрито втрутиться Іран. Тому Сполучені Штати, звичайно, в такому випадку будуть змушені реагувати масштабно і жорстко. Але я не думаю, що це когось сьогодні у Вашингтоні сильно радує", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Він вважає, що Штати намагатимуться уникнути великої війни.

За словами Розумного, Вашингтон переконуватиме ізраїльський уряд не ліквідувати сектор Гази як автономну частину, а обмежитися локальною операцією щодо зачистки якихось бойових груп, встановленню контролю над ситуацією.

"Я думаю, що США на даному етапі займуть приблизно таку позицію - тобто погасити пожежу якомога швидше", - припустив Розумний.

Дивіться інтерв'ю Максима Розумного Главреду:

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний - український політолог, філософ, поет. Доктор політичних наук (2007 р.), кандидат філософських наук (1996 р.), голова Наукового товариства "Гуманітарна Колегія" (з 1997 р.), член Науково-експертної колегії при Кабінеті міністрів України (з 2008 р.), пише Вікіпедія.

Що відбувається в Ізраїлі

Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни після того, як терористи ХАМАС напали на Ізраїль рано вранці 7 жовтня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що доведеться почати наземну операцію в секторі Гази.

15 жовтня стало відомо, що ізраїльське командування відклало наземну операцію в секторі Гази, метою якої залишається знищення всіх ватажків і членів ХАМАС, через хмарність. Погодні умови нібито не дозволяють ЦАХАЛ ефективно прикривати сухопутну армію з неба.

Президент США Джо Байден заявив, що ХАМАС повинен бути знищений, але Палестинську державу потрібно зберегти.

Глава Білого дому Джо Байден відвідає Ізраїль у середу 18 жовтня, щоб продемонструвати свою непохитну підтримку і провести консультації щодо наступних кроків.

Видання Der Spiegel пише, що наземна операція Ізраїлю почнеться після візиту президента США Джо Байдена в країну. За інформацією ЗМІ, практично виключено, що Ізраїль під час візиту Байдена почне розгортання військ.

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