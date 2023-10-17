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Експерт пояснив, чи буде Китай втручатися у війну в Ізраїлі

Дмитро Відоменко
17 жовтня 2023, 03:40
Як каже Максим Розумний, китайська влада напевно спробує якось нормалізувати ситуацію на Близькому Сході.
Розумний, Прапор Китаю
Максим Розумний вважає, що Китаю не вигідна довга війна в Ізраїлі / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Великої вигоди для інтересів КНР в новому витку палестино-ізраїльської війни поки не проглядається. Про це в інтерв'ю Главреду розповів доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний.

"Я думаю, що великої вигоди для Китаю тут не проглядається. Більш того, можливо, що якісь далекі розрахунки на побудову транспортних коридорів, на нормалізацію цього південного крила євразійського простору, на яке Китай, схоже, почав переорієнтувати свої і торгові, і геополітичні інтереси. І ця напруженість, можливо, заважає навіть деяким довгостроковим інтересам Китаю. Але в кон'юнктурному плані Китай не буде занадто протестувати, тому що це, знову-таки, відволікає від кризи в південно-східному регіоні – в південному морі, навколо Тайваню тощо. І Китай може собі спокійно вибудовувати свої комунікації, формувати якісь свої стратегічні плани. Хоча перед тим загроза нападу на Тайвань розглядалася у світовій політиці як мало не найближча кризова ситуація, яка могла б порушити баланс", ‒ сказав він.

Як каже Розумний, китайська влада напевно спробує якось нормалізувати ситуацію на Близькому Сході.

"В цілому Китай, звичайно, буде намагатися нормалізувати цю ситуацію. Він як, наприклад, споживач енергоресурсів не зацікавлений в різкому зростанні цін, який неминуче буде в разі війни, яка зачепить Перську затоку. Тому Китай буде зацікавлений у врегулюванні цього конфлікту, але певна криза в міжнародних відносинах і в стані глобальної безпеки йому може тимчасово бути вигідною", ‒ сказав він.

Війна між Ізраїлем і ХАМАСом

7 жовтня терористи ХАМАС напали на Ізраїль. Бойовики вдарили з Сектора Гази по центральних і південних частинах країни з моря, повітря і суші. За даними Єрусалиму, терористи випустили в бік Ізраїлю понад 2200 ракет. 8 жовтня Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни. Уряд запустив пункт "40 аллеф", який вказує на оголошення війни. Ізраїль мобілізував 300 тисяч резервістів.

15 жовтня повідомлялося, що Ізраїль відклав наземну операцію в Секторі Гази через "хмарність". Ізраїль задумав найбільшу і складну операцію своїх сил з 2006 року, метою якої є знищення всіх ватажків і членів ХАМАС. Але операцію довелося відкласти-в ЦАХАЛ це пояснили тим, що погодні умови нібито не дозволяють їм ефективно прикривати сухопутну армію з неба.

Водночас у США заговорили про введення військ у сектор Газу. Офіційні особи США не виключають введення американських військ в сектор Гази для звільнення взятих ХАМАСом заручників. В ефірі американського телебачення представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі уточнив, що мова йде про громадян Сполучених Штатів. Але він підкреслив, що США не мають наміру брати участь в конфлікті Ізраїлю і ХАМАС.

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Максим Розумний війна Росії та України Напад ХАМАС на Ізраїль
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