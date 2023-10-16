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Ізраїль відмовив Зеленському у візиті, тому що "не на часі" – ЗМІ

Альона Вороніна
16 жовтня 2023, 16:26 оновлено 16 жовтня, 16:28
Ізраїльська сторона відповіла відмовою на запит ОП про візит Зеленського. Український президент хотів підтримати Ізраїль після нападу ХАМАС.
Война в Израиле, Владимир Зеленский
Ізраїль відмовив Зеленському у візиті/ колаж: Главред, фото: скрін, Офіс президента України

В Ізраїлі відмовили президенту України Володимиру Зеленському у візиті в країну.

Таку відповідь дали після того, як з Офісу президента України надіслали запит з проханням дати згоду на візит Зеленського після нападу з боку ісламістського угруповання ХАМАС. Про це повідомляє видання The Times of Israel з посиланням на івритомовні ЗМІ.

Зазначається, що ізраїльська сторона мотивувала свою відмову тим, що зараз візит глави Української держави "не на часі".

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський збирається відвідати Ізраїль. Про це повідомляло видання Axios з посиланням на співрозмовників в українській та ізраїльській владі.

Як зазначалося, своїм візитом Зеленський хоче показати солідарність з Ізраїлем, на який напали терористи, адже те ж саме зараз переживає і Україна.

Глава Української держави раніше закликав лідерів інших країн відвідати Ізраїль на знак солідарності. Він акцентував на тому, що деякі чиновники не побоялися приїхати до Києва в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ.

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Володимир Зеленський новини Ізраїлю війна в Ізраїлі
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