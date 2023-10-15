УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Ізраїль відклав наземну операцію у секторі Гази через "хмарність" - NYT

Яна Ставська
15 жовтня 2023, 11:32 оновлено 15 жовтня, 11:44
Ізраїль задумав найбільшу і найскладнішу операцію своїх сил з 2006 року.
израиль, ізраїль, цахал, хамас, газа
Операцію у секторі Гази мали провести цими вихідними / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, ua.depositphoto.com

Ізраїльське командування відклало наземну операцію у секторі Гази, метою якої залишається знищення усіх ватажків і членів ХАМАС, через хмарність. Погодні умови нібито не дозволяють ЦАХАЛ ефективно прикривати сухопутну армію з неба.

Як повідомляє The New York Times, очікується, що це вторгнення стане найбільшою наземною операцією Ізраїлю з моменту його вторгнення у Ліван у 2006 році.

Спочатку операція була запланована на вихідні, але її відклали на кілька днів, принаймні частково через погодні умови, які ускладнили б ізраїльським пілотам і операторам безпілотників забезпечення повітряного прикриття наземних сил, повідомили офіцери.

відео дня

Крім піхоти, ізраїльські ударні сили включатимуть танки, саперів і спецназівців, додали офіцери. Сухопутні війська прикриватимуть бойові літаки, бойові вертольоти, безпілотники та артилерія, яка ведеться з суші та з моря.

"Їхньою метою буде "розгром ХАМАСу та знищення його лідерів після бійні, яку вони вчинили", - заявив у суботу головний речник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі.

"Ця організація не керуватиме Газою ні військово, ні політично", - додав адмірал Хагарі.

Другий військовий речник сказав, що армія була особливо зосереджена на вбивстві Ях'ї Сінвара - високопосадовця ХАМАС, офіси якого, як і офіси "уряду" ХАМАС, знаходяться в місті Газа. Ізраїль вважає Сінвара відповідальним за звірства проти ізраїльтян минулої суботи.

Складність вторгнення посилюється тим фактом, що ХАМАС, як вважають, утримує багатьох ізраїльських заручників у своїх підземних бункерах і тунелях.

За словами одного зі старших військових офіцерів, уряд Ізраїлю ще не вирішив, чи повертати під контроль південь Гази на додаток до міста Газа. Але якщо південь Гази залишиться поза контролем Ізраїлю, деякі лідери ХАМАС все ще можуть залишитися на волі, пише видання.

Ізраїль міг би відновити прямий контроль над територією, як це було з 1967 по 2005 рік, але це означало б керування великою кількістю ворожого населення.

Один із планів, який зараз широко обговорюється дипломатами, офіційними особами та аналітиками, передбачає надання палестинській владі, яка керує частинами Західного берега, повернення контролю над Газою після того, як її витіснив ХАМАС у 2007 році.

Війна в Ізраїлі - головне

Після перестрілок з терористами ХАМАС, які озброєними пробралися на територію Ізраїлю і скоїли низку злочинів проти цивільних, міністр оборони країни Йоав Галант заявив про те, що Єрусалим переходить до повноцінного наступу на сектор Газу.

Міністр зняв всі обмеження, щоб відновити контроль над територією.

Після чого у CNN з'явилась інформація, що американські чиновники занепокоєні запасами 155 мм снарядів, на які, у разі наземної операції Ізраїлю, Тель-Авів претендуватиме разом з Україною.

Крім того, ворожий до Ізраїлю Іран вже кілька разів "вибухав" погрозами, що втрутиться у війну у разі вторгнення ЦАХАЛ до сектору Гази.

США та Ізраїль стурбовані ситуацією - другий фронт може бути відкритий на півночі Ізраїлю, якщо "Хезболла" за підтримки Тегерана піде на військове вторгнення.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Ізраїль ХАМАС новини Ізраїлю Напад ХАМАС на Ізраїль війна в Ізраїлі
Реклама

Головне за день

Частину систем ППО Україна орендує в партнерів: у ЗСУ розповіли деталі

Частину систем ППО Україна орендує в партнерів: у ЗСУ розповіли деталі

12:05 Україна
Ізраїль відклав наземну операцію у секторі Гази через "хмарність" - NYT

Ізраїль відклав наземну операцію у секторі Гази через "хмарність" - NYT

11:32 Світ
РФ скинула на Херсон 2 авіабомби: є влучання районі об'єкту критичної інфраструктури

РФ скинула на Херсон 2 авіабомби: є влучання районі об'єкту критичної інфраструктури

10:54 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:05

Частину систем ППО Україна орендує в партнерів: у ЗСУ розповіли деталі

11:32

Ізраїль відклав наземну операцію у секторі Гази через "хмарність" - NYT

11:23

"Цей історичний момент вже почався": коли війна остаточно закінчиться - прогноз для України

11:19

Навіщо пірати носили сережки: 4 причини, які вас здивують

11:17

Китайський гороскоп на завтра 16 жовтня 2023: Бику - відповідь за невдачі в особистому житті, Коню - заборонений потяг

Якщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - ЗільберЯкщо Іран вступить у війну в Ізраїлі, США матимуть шанс покінчити з РФ - Зільбер
11:12

Путін вибухнув абсурдною заявою про контрнаступ ЗСУ

10:54

РФ скинула на Херсон 2 авіабомби: є влучання районі об'єкту критичної інфраструктури

10:32

Як очистити шви між плиткою на підлозі: господині назвали найкращий спосіб

10:31

У Польщі почалися парламентські вибори: як результати вплинуть на Україну

Реклама
10:18

РФ відводить кораблі ЧФ до Новоросійська: чи є ризик ракетних ударів по Україні

09:49

Гості благатимуть дати цей рецепт: готуємо курячі рулетики з сиром, покрокове приготування

09:42

Церковне свято 16 жовтня: що не можна робити на Лонгіна Сотника

09:41

Іран через ООН пригрозив Ізраїлю втручанням у війну і назвав умову - ЗМІ

09:29

Окупанти вночі тричі атакували ракетами С-300 околиці Запоріжжя: є руйнуванняФото

09:18

Для Ізраїлю компромісних варіантів немаєПогляд

08:55

Росія зіткнулася з проблемами у наступі на Авдіївку: в ISW розкрили причини

08:53

Гороскоп на завтра 16 жовтня 2023: Діви - одягніть жовте, Раки - проявіть себе

08:28

У РФ була гучна ніч: окупанти пояснили вибухи "збиттям 27 безпілотників"

07:40

Росія намагається заморозити війну, Україна хоче позбавити РФ інструментів агресії – ОП

06:55

Потрібно знайти мишу в бібліотеці за 12 секунд: надзвичайна загадка для геніїв

Реклама
06:35

Чи можна вітати з "наступаючим святом": Авраменко вказав на серйозну помилкуВідео

05:00

Як очистити сковороду від нагару за 15 хвилин: простий і дуже ефективний спосіб

03:30

Війна в Ізраїлі може затягнутися: ізраїльський журналіст назвав причинуВідео

02:30

Як засолити сало по-закарпатськи: секретна добавка гарантує 100%-й результат

01:29

ХАМАС влаштував Бучу в Ізраїлі: експерт пояснив, причому тут "вагнерівці"Відео

00:09

Лише 1% людей можуть знайти приховану змію в головоломці: перевірте себе

14 жовтня, субота
23:49

У окупантів шалені втрати під Авдіївкою: РФ за 4 доби втратила 3 тисячі росіян

23:06

Ізраїль відмовився евакуювати українців із Сектору Гази за 2 години до початку - Лубінець

23:05

Олександр Усик стане батьком вчетверте: фото потрапило в мережу

22:25

Меладзе погуляв на весіллі дочки в Грузії

22:23

Святкував свої 25: на фронті загинув наймолодший командир підрозділу

21:59

У мережі показали відео, зняте за два місяці до смерті Ніни МатвієнкоВідео

21:49

ЗСУ отримають нові озброєння, на Росію чекає потужний контрудар - Зеленський

21:40

Зірка "Сватів" показала фантастичну фізичну форму

21:31

РФ перейшла в оновлений наступ: у США розповіли важливі подробиці

21:00

Скоро піде у наступ: ЦАХАЛ завершує підготовку до атаки на ХАМАС

20:41

На Херсонщину і низку регіонів чекають проблеми зі світлом і опаленням - Міненерго

19:58

У спецслужб США була інформація, що ХАМАС може напасти на Ізраїль - CNN

19:42

Суворе правило Рейгана, яка слід згадатиПогляд

19:14

Окупанти стягнули резерви та пішли на штурм: названо найбільш "гарячу точку" фронту

Реклама
18:59

Ізраїль стягнув військову техніку на кордон з Сектором Газа: до чого готуєтьсяВідео

18:54

Увірветься сильний вітер та вдарять дощі: в Україні погіршиться погода

18:14

РФ "стирає" Авдіївку: Москва встановила новий дедлайн для "взяття" Донеччини

18:13

У ВМС назвали втрати ЧФ в результаті удару по кораблях РФ біля берегів Севастополя

17:58

Україна - Північна Македонія 2:0: українці у видовищному матчі обіграли суперників

17:50

Ізраїль оголосив про ліквідацію одного з ватажків ХАМАС, який керував нападом

17:32

Купа техніки в одному місці: партизани "спалили" величезну стоянку росіян в Криму

17:00

"Терористичний альянс": Подоляк назвав "вісь зла", яку фінансує Росія

16:59

У Кремлі назвали наступника Путіна: Патрушев готовий перехопити владу — Newsweek

16:32

"Україна зіткнеться з важким періодом цієї осені": Кулеба назвав 5 причин

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти