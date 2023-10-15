Ізраїль відклав наземну операцію у секторі Гази через "хмарність" - NYT

Ізраїль задумав найбільшу і найскладнішу операцію своїх сил з 2006 року.

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Операцію у секторі Гази мали провести цими вихідними / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, ua.depositphoto.com

Ізраїльське командування відклало наземну операцію у секторі Гази, метою якої залишається знищення усіх ватажків і членів ХАМАС, через хмарність. Погодні умови нібито не дозволяють ЦАХАЛ ефективно прикривати сухопутну армію з неба.

Як повідомляє The New York Times, очікується, що це вторгнення стане найбільшою наземною операцією Ізраїлю з моменту його вторгнення у Ліван у 2006 році.

Спочатку операція була запланована на вихідні, але її відклали на кілька днів, принаймні частково через погодні умови, які ускладнили б ізраїльським пілотам і операторам безпілотників забезпечення повітряного прикриття наземних сил, повідомили офіцери.

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Крім піхоти, ізраїльські ударні сили включатимуть танки, саперів і спецназівців, додали офіцери. Сухопутні війська прикриватимуть бойові літаки, бойові вертольоти, безпілотники та артилерія, яка ведеться з суші та з моря.

"Їхньою метою буде "розгром ХАМАСу та знищення його лідерів після бійні, яку вони вчинили", - заявив у суботу головний речник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі.

"Ця організація не керуватиме Газою ні військово, ні політично", - додав адмірал Хагарі.

Другий військовий речник сказав, що армія була особливо зосереджена на вбивстві Ях'ї Сінвара - високопосадовця ХАМАС, офіси якого, як і офіси "уряду" ХАМАС, знаходяться в місті Газа. Ізраїль вважає Сінвара відповідальним за звірства проти ізраїльтян минулої суботи.

Складність вторгнення посилюється тим фактом, що ХАМАС, як вважають, утримує багатьох ізраїльських заручників у своїх підземних бункерах і тунелях.

За словами одного зі старших військових офіцерів, уряд Ізраїлю ще не вирішив, чи повертати під контроль південь Гази на додаток до міста Газа. Але якщо південь Гази залишиться поза контролем Ізраїлю, деякі лідери ХАМАС все ще можуть залишитися на волі, пише видання.

Ізраїль міг би відновити прямий контроль над територією, як це було з 1967 по 2005 рік, але це означало б керування великою кількістю ворожого населення.

Один із планів, який зараз широко обговорюється дипломатами, офіційними особами та аналітиками, передбачає надання палестинській владі, яка керує частинами Західного берега, повернення контролю над Газою після того, як її витіснив ХАМАС у 2007 році.

Війна в Ізраїлі - головне

Після перестрілок з терористами ХАМАС, які озброєними пробралися на територію Ізраїлю і скоїли низку злочинів проти цивільних, міністр оборони країни Йоав Галант заявив про те, що Єрусалим переходить до повноцінного наступу на сектор Газу.

Міністр зняв всі обмеження, щоб відновити контроль над територією.

Після чого у CNN з'явилась інформація, що американські чиновники занепокоєні запасами 155 мм снарядів, на які, у разі наземної операції Ізраїлю, Тель-Авів претендуватиме разом з Україною.

Крім того, ворожий до Ізраїлю Іран вже кілька разів "вибухав" погрозами, що втрутиться у війну у разі вторгнення ЦАХАЛ до сектору Гази.

США та Ізраїль стурбовані ситуацією - другий фронт може бути відкритий на півночі Ізраїлю, якщо "Хезболла" за підтримки Тегерана піде на військове вторгнення.

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