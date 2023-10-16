Пентагон відібрав 2 тисячі бійців для відправки в Ізраїль - WST

Йдеться про американські війська, дислоковані як на Близькому Сході, так і в Європі.

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Ізраїль задумав наземну операцію у секторі Гази / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента України

США відібрали дві тисячі бійців для можливого розгортання на підтримку Ізраїлю.

Як повідомляє The Wall Streеt Journal, перед військовими поставлено завдання з консультування та медзабезпечення. Їхня участь у бойових діях виключена.

Повідомляється, що піхоти серед відібраних військових немає.

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Наразі війська США дислокуються як на Близькому Сході, так і за його межами, включаючи Європу.

Незрозуміло, за яких обставин США могли б розмістити війська і де, але рішення Пентагону сигналізувало про те, що вони готуються підтримати ізраїльські війська, якщо Ізраїль почне наземне вторгнення у сектор Гази, пише газета.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня ХАМАС перейшов у наступ на Ізраїль - бойовики прорвали кордон і скоїли низку злочинів проти цивільних, захопивши при цьому шматок території країни.

Вже за кілька днів армія Ізраїлю ситуацію стабілізувала. Командування звітувало про повернення під контроль всіх раніше захоплених ХАМАСом районів. Відбувалися поодинокі перестрілки з бойовиками. Однак терористи досі утримують цивільних заручників, у тому числі громадян інших країн.

Невдовзі міністр оборони країни Йоав Галант заявив про те, що Єрусалим переходить до повноцінного наступу на сектор Гази.

Операція була запланована на вихідні, але її відклали на кілька днів, принаймні частково через погодні умови, які ускладнили б ізраїльським пілотам і операторам безпілотників забезпечення повітряного прикриття наземних сил, повідомили офіцери.

При цьому офіційні особи США не виключають введення американських військ у сектор Гази для звільнення взятих ХАМАСом заручників. Представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі уточнив, що мова йде про громадян Сполучених Штатів.

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