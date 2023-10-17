УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Байден вирушить з візитом до Ізраїлю: названо терміни

Анна Ярославська
17 жовтня 2023, 06:57 оновлено 17 жовтня, 07:02
Після Ізраїлю президент Байден поїде до Йорданії, де зустрінеться з королем Абдаллою, президентом Єгипту й президентом Палестинської автономії.
Джо Байден, прапор Ізраїлю
Джо Байден в середу відвідає Ізраїль / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Президент США Джо Байден відвідає Ізраїль у середу 18 жовтня. Про його візит повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен і прессекретар Білого Дому Карін Жан-П'єр.

Байден відправиться до Ізраїлю, щоб продемонструвати свою непохитну підтримку і провести консультації щодо наступних кроків, йдеться на сайті Білого дому.

За словами Жан-П'єр, після Ізраїлю президент Байден відправиться до Йорданії, де зустрінеться з королем Абдаллою, президентом Єгипту і президентом Палестинської автономії.

відео дня

В ході свого візиту Байден прагне послати сусіднім країнам рішучий сигнал про те, що США підтримують Ізраїль.

Байден повторить, що ХАМАС не виступає за право палестинського народу на гідність і самовизначення, та обговорить гуманітарні потреби цивільного населення в Газі.

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден заявив, що ХАМАС повинен бути знищений, але Палестинську державу потрібно зберегти.

Нагадаємо, американська армія не буде вступати у війну Ізраїлю і ХАМАС. Однак у Білому домі не виключили, що військові США можуть бути залучені для того, щоб звільнити заручників. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини США Джо Байден новини Ізраїлю Напад ХАМАС на Ізраїль
Реклама

Головне за день

Байден вирушить з візитом до Ізраїлю: названо терміни

Байден вирушить з візитом до Ізраїлю: названо терміни

06:57 Світ
В Одесі прозвучала серія вибухів: перші подробиці

В Одесі прозвучала серія вибухів: перші подробиці

06:35 Україна
"Росії це вигідно": експерт пояснив, чому Путін радіє війні в Ізраїлі

"Росії це вигідно": експерт пояснив, чому Путін радіє війні в Ізраїлі

02:45 Світ
Всі головні новини

Останні новини

06:57

Байден вирушить з візитом до Ізраїлю: названо терміни

06:55

Лише одиниці побачать прихованого щура в полі за 17 секунд: надзвичайна загадка

06:35

В Одесі прозвучала серія вибухів: перші подробиці

06:35

Як називається українською торт "Монастырская изба": Авраменко ошелешив відповіддю

06:10

Втрати Росії в жовтні і чи будуть рекорди?Погляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

05:30

Як приготувати курячі стегенця зі скоринкою: цей спосіб зведе усіх з розумуВідео

05:00

Як відмити сковороду від застарілого жиру: простий і універсальний спосіб

04:40

РФ збирає ракети: коли окупанти планують масовано бити по Україні

04:20

67-річна зірка "Сексу у великому місті" знялася в спідній білизні від Кардашьян

Реклама
03:40

Експерт пояснив, чи буде Китай втручатися у війну в Ізраїлі

03:15

Ви все життя зберігали яйця не там: кухар розповіла про секрет їх приготування

02:45

"Росії це вигідно": експерт пояснив, чому Путін радіє війні в ІзраїліВідео

02:02

Так у всьому світі: чому пожежні машини червоні

01:32

"Проблема на 50 років": експерт назвав сценарії розвитку подій на Близькому СходіВідео

00:47

Зірка "Скаженого весілля" розповів, як над ним знущався покійний Богдан Ступка

00:30

"Це благословення": чоловік неочікувано відреагував на загибель дівчинки.

16 жовтня, понеділок
23:20

Колишній коханий Мішиної зізнався, чому не переходить на українську мову

23:06

Налетіли одразу 5 винищувачів: росіяни атакували Херсонщину

23:01

Пожертував гроші на ЗСУ: на Рівненщині суд звільнив чоловіка, який вдарив поліцейського

22:40

Обидва фрегати Чорноморського флоту пішли з Новоросійська - ЗМІ

Реклама
22:06

Олег Скрипка розповів, чи буде воювати в лавах ЗСУ

22:04

Вріже майже 6-бальний шторм: в Україну увірвалася потужна магнітна буря

21:56

Пентагон відібрав 2 тисячі бійців для відправки в Ізраїль - WST

21:37

Три літаки Су-25 і сотні солдатів: генерал ЗСУ розповів про нові втрати ворога на півдні

21:23

РФ намагається "взяти" два села: у ЗСУ розповіли про важкі бої під Бахмутом

20:34

Лісова ідилія: Потап показав романтичний відпочинок з NK на природі

20:30

Окупантів розривало на шматки разом з технікою: ЗСУ зупинили новий штурм РФВідео

20:05

55% німців підтримують план Шольца не давати ЗСУ ракети Taurus - опитування

19:53

В історії з виробництвом FPV-дронів на хлібних заводах РФ з'явився нюанс

19:43

РФ боїться морських дронів, як вогню: ворог будує бар'єр біля Керченського мосту

19:27

Скільки можна курити без шкоди для здоров'я: відповідь здивує навіть досвідчених курців

19:22

Вдарить +2 та накриють дощі: на Україну налетіло похолодання

19:12

Під загрозою велике місто: РФ хоче захопити нові території – генерал ЗСУ

19:10

Результати наступу ЗСУ: Україну чекає три сценаріїПогляд

19:04

Аркани Таро: як дізнатися їх значення і розрахувати свою долю за 2 хвилини

18:38

Лише геній знайде ножиці на картинці за 10 секунд: складна оптична ілюзія

18:37

З ракеткою, як у тата: Світоліна показала малечу-доцю на перший День народження

18:35

Скандал в мережі: Данілов натякнув на зв'язки Арестовича з ФСБ, той "спалахнув"

18:26

Колони техніки у вогні: ворог змінив тактику і йде на прорив - офіцер ЗСУ

18:03

Мало не стік кров'ю: з Маріуполя дивом виїхав військовий, на якого полювали росіяни

Реклама
17:52

Експерт спрогнозував терміни війни в ІзраїліВідео

17:50

Не переїдай, щоб потім не пошкодувати: лікарка розповіла, скільки чипсів можна їсти в день

17:49

Окупанти люто штурмують Авдіївку: у ГУР назвали головну мету РФ

17:39

"Росія вбиває цю організацію": Кулеба закликав вигнати агресора з ОБСЄ

17:30

Україна показала силу на полі бою: у США заявили, що не дадуть Києву програти

17:29

Беріть, інакше пошкодуєте: навіщо продавці запитують чи потрібен чек

17:28

Не Дантес і не Кацурін: Дорофєєва зізналася, кого бачила в спокусливому сні

16:53

Ряд областей під прицілом: РФ готується масовано бити по Україні – експерт

16:52

Домашній хліб зберігатиметься довше завдяки одній незвичайній хитростіВідео

16:48

"Шахтар" звільнив головного тренера: Срна призначено в.о.

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти