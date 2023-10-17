Байден вирушить з візитом до Ізраїлю: названо терміни

Президент США Джо Байден відвідає Ізраїль у середу 18 жовтня. Про його візит повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен і прессекретар Білого Дому Карін Жан-П'єр.
Байден відправиться до Ізраїлю, щоб продемонструвати свою непохитну підтримку і провести консультації щодо наступних кроків, йдеться на сайті Білого дому.
За словами Жан-П'єр, після Ізраїлю президент Байден відправиться до Йорданії, де зустрінеться з королем Абдаллою, президентом Єгипту і президентом Палестинської автономії.
В ході свого візиту Байден прагне послати сусіднім країнам рішучий сигнал про те, що США підтримують Ізраїль.
Байден повторить, що ХАМАС не виступає за право палестинського народу на гідність і самовизначення, та обговорить гуманітарні потреби цивільного населення в Газі.
Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден заявив, що ХАМАС повинен бути знищений, але Палестинську державу потрібно зберегти.
Нагадаємо, американська армія не буде вступати у війну Ізраїлю і ХАМАС. Однак у Білому домі не виключили, що військові США можуть бути залучені для того, щоб звільнити заручників. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.
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