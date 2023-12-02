Rheinmetall відкриє завод в Україні: коли будуть випущені перші Fuchs і Lynx

Компанія Rheinmetall очікує, що до початку 2024 року укладе з Україною угоду про виробництво бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.

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Армін Паппергер розповів, коли планує запустити завод в Україні / Колаж: Главред, фото: ОП

Німецький концерн Rheinmetall планує запустити свій завод в Україні вже в 2024 році. Перша зброя буде випущена вже через півроку після запуску. Про це пише Reuters з посиланням на слова генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера.

Компанія очікує, що до початку 2024 року укладе з Україною угоду про виробництво бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.

"Після підписання контракту ми хочемо закінчити перший Fuchs протягом шести-семи місяців, а перший Lynx - впродовж 12-13 місяців", – сказав гендиректор Rheinmetall.

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Паппергер зазначив, що компанія планує виробляти Fuchs в Україні вже з кінця літа 2024 року. А от щодо бойової машини піхоти, то доведеться трохи почекати до літа 2025 року. При цьому про виробництво танків Panther поки не йдеться.

Завод Rheinmetall в Україні

У березні ЗМІ писали, що німецький машинобудівний концерн Rheinmetall веде переговори з Україною про будівництво танкового заводу на українській землі.

Видання Der Spiegel зазначало, що завод Rheinmetall може бути побудований в Україні приблизно за 200 мільйонів євро. Він міг виробляти до 400 основних бойових танків Panther на рік.

У травні стало відомо, що Укроборонпром і Rheinmetall уклали контракт на створення в Україні танкового заводу.

Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило Rheinmetall створити спільне підприємство з Україною ще наприкінці вересня.

Повідомлялося, що підприємство буде базуватися в Києві.

У жовтні 2023 року АТ "Українська оборонна промисловість" і концерн Rheinmetall зареєстрували спільне підприємство – ТОВ "Рейнметалл – Українська оборонна промисловість". Вона повинна допомогти з місцевим виробництвом обладнання, обслуговуванням і ремонтом західного озброєння.

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