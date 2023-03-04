Rheinmetall планує будівництво танкового заводу в Україні – Spiegel

Завод Rheinmetall може бути побудований в Україні приблизно за 200 мільйонів євро.

Танк Panther KF51 / rheinmetall-defence.com

Німецький машинобудівний концерн Rheinmetall веде переговори з Україною про будівництво танкового заводу на українській землі.

"Завод Rheinmetall може бути побудований в Україні приблизно за 200 мільйонів євро ... він міг би виробляти до 400 основних бойових танків Panther на рік", - сказав генеральний директор компанії Армін Паппергер, пише німецьке видання Der Spiegel.

Він також зазначив, що переговори з українським урядом були "багатообіцяючими".

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Паппергер сподівається, що рішення буде прийнято "в найближчі два місяці".

Керівник Rheinmetall переконаний, що завод можна захистити від російських повітряних атак, зазначивши, що "захист за допомогою ППО не складе труднощів".

За його словами, для перемоги Україні знадобиться від 600 до 800 танків, і їх будівництво потрібно почати швидко. "Навіть якщо Німеччина передасть бундесверу всі 300 танків Leopard 2, цього буде занадто мало", — зазначив Паппергер.

В даний час Rheinmetall поставляє Україні близько 250 танків. "Ми працюємо на повній швидкості ... ми вже ввели в дію понад 40 бойових машин піхоти Marder, а до кінця року їх буде близько 100. З 50 Leopard 2A4 готові близько 30 танків. Крім того, є близько 100 Leopard 1 старої конструкції, з яких ми можемо зробити 88 придатними для експлуатації", — сказав Паппергер.

Глава концерну висловив припущення, що війна триватиме, "можливо, кілька років". "Західні союзники посилають туди достатньо зброї, щоб Україна могла захистити себе, але в українців сьогодні немає достатньої кількості техніки, щоб повністю повернути свою територію", — зазначив він.

У той же час, РФ не володіє такими великими ресурсами, як Захід в цілому, сказав глава Rheinmetall. При цьому Паппергер не бачить, щоб "керівництво навколо Путіна пішло на будь-які поступки від свого агресивного курсу щодо України".

Танк Panther KF51

Заснований на корпусі Leopard 2A4 і планується до поставок в першу чергу операторам, що вже експлуатують Leopard 2.

Panther KF51 вперше був представлений влітку 2022 року і замінить Leopard 2, що випускається з 1979 року.

Характеристика:

вага 59 тонн;

оснащений 130-мм гарматою з автоматичною системою подачі боєприпасів (вміщує до 20 шт);

дистанційно-керований 12,7-мм спарений кулемет.

Нагадаємо, президент США Джо Байден в ході свого візиту до Києва 20 лютого нагадав, що західний світ взяв на себе зобов'язання поставити Україні понад 700 танків. При цьому українська держава отримає новий пакет допомоги на суму 500 мільйонів доларів.

Наступ Росії: