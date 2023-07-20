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"Атакуємо ракетами": у РФ істерика через будівництво заводу Rheinmetall в Україні

Марія Тупік
20 липня 2023, 20:34 оновлено 20 липня, 20:38
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З погрозами на адресу німців виступив заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв.
Танки, Росія, війна в Україні
Виробництво танків в Україні / Колаж Главред, фото 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, pixabay

У Росії підняли скандал через новини про будівництво в Україні заводу з виробництва військової техніки німецького військового концерну Rheinmetall.

Представник МЗС РФ Марія Захарова обіцяє побудований завод атакувати ракетами.

"Такий завод, якщо він буде побудований, стане законною метою для Збройних сил РФ", – заявила вона.

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Раніше з погрозами на адресу німців виступив заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Він у своєму відомому хамському стилі написав, що "якщо фріци таки вирішать будувати по-справжньому, чекаємо з нетерпінням".

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер розповів, що головне завдання концерну - "підтримати наших українських партнерів у боротьбі за свободу і демократію і якнайшвидше задовольнити їхні нагальні потреби", пише видання Bild.

Паппергер заявив, що об'єкт буде захищатися системами ППО виробництва Rheinmetall. Передбачається, що побудований завод зможе випускати до 400 танків на рік.

10 липня стало відомо, що протягом трьох місяців на заході України німецька концерн Rheinmetall планує відкрити завод з виробництва бронетехніки.

Як заявив генеральний директор Армін Паппергер в ексклюзивному інтерв'ю CNN, найбільший у Німеччині виробник зброї навчатиме українців обслуговувати танки та іншу бронетехніку, вироблену на заводі.

Відзначимо, що в Україні також почали будівництво завод з виробництва турецьких безпілотників "Байрактар".

Його появу в країні анонсували ще до початку повномасштабної війни, проте цей процес значно затягнувся, а зараз нарешті в цій справі з'явилися зрушення.

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