"Найсильніший танк у світі": Україна і Rheinmetall ведуть перемовини щодо постачання Києву Panther

Україна може отримати найсучасніший німецький танк Panther. Київ вже веде перемовини з концерном Rheinmetall щодо постачання потужної бойової машини. Німці готові поставити такі танки вже за 15-18 місяців, потрібно буде тільки отримати дозвіл від уряду Німеччина, як було в ситуації з танками Leopard 2.
Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю Handelsblatt розповів про те, що концерн веде перемовини з Україною щодо постачань Panther.
"Ми ведемо перемовини з Києвом про експорт Panther", - зазначив він.
Крім того, Папергер уточнив, що Україна також цікавиться новими бойовими машинами піхоти – Lynx.
Примітно, Україна може стати першим покупцем такого танка.
У концерну Rheinmetall є демо-модель Panther, але, як говорить директор компанії, постачання можна розпочати вже за 15-18 місяців. Збирати бойові машини можуть в Німеччині або Угорщині.
Крім того, на передачу танків Україні потрібно буде отримати дозвіл у Берліна – як було в ситуації з Leopard.
Довідка
Танк Panther
Танк Panther KF51 - новітній німецький бойовий танк, який концерн Rheinmetall представив на міжнародній виставці Eurosatory 13 червня 2022 року. Тоді бойову машину назвали найсильнішим танком у світі. У нього така ж бронь, як і у попередника – танка Leopard 2A7.
Аналітики інформаційно-консалтингової компанії Defense Express відзначали, що танк був створений шляхом установки нової башти з гарматою 130 мм і автоматом заряджання на шасі Leopard 2.
Компанія Rheinmetall назвала Panther KF51 "революційним продуктом для полів битв майбутнього". Ключовими рисами танка вважають "нові стандарти у всіх сферах - летальності, захисті, розвідці, мережевій взаємодії та мобільності".
Німці акцентували увагу на повній цифровізації танка – в майбутньому це дозволить інтегрувати до нього штучний інтелект.
Серед додаткового озброєння танка вказали спарений з гарматою кулемет 12,7 мм. На башті знаходиться бойовий модуль з 7, 62 мм кулеметом для захисту від дронів. При цьому сам танк KF51 Panther можна оснастити свої дроном-камікадзе HERO 120 від UVision.
Танк доповнений системою активного захисту. Крім того, в бойовій машині встановлена система TAPS для захисту від атак зверху.
Оскільки танк KF51 Panther є сучасним і цифровізованим, можна ставити додаткові сенсори, а ті сенсори, які вже працюють, можуть ефективно зчитувати сигнатури запуску боєприпасів противника, що дозволяє отримати час для нейтралізації загрози.
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