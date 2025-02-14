РФ скоро зіткнеться з новими проблемами: в ISW описали, що чекає на Росію

Коротко:
- Росія компенсувала втрачені у 2024 році танки, БМП і БТР
- Проте РФ може стикнутися з нестачею запасних частин і технічними труднощами у майбутньому
Країна-агресорка Росія у 2024 році виготовила і відремонтувала понад 1500 танків та 2800 бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР). Таким чином росіянам вдалося компенсувати минулорічні втрати бронетехніки.
Проте, на думку експертів, Росія може стикнутися з нестачею запасних частин і технічними труднощами у майбутньому. Про це кажуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики звернули увагу, що, згідно з оцінками Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Великої Британії, Росії вдалося компенсувати всі втрати танків і близько 75% втрат бронетехніки, яких вона зазнала минулого року.
"Експерти НІСД зазначають, що постійні зусилля Росії зі збільшення чисельності її збройних сил і створення нових підрозділів загострюють дефіцит техніки. Це може призвести до нестачі запасних частин для ремонту танків і бронетехніки. Існує висока ймовірність того, що танки та бронемашини радянських часів, які залишилися на складах Росії, перебувають у поганому стані. Це може ускладнити здатність Росії компенсувати високі втрати техніки у 2025 році та надалі", – йдеться у звіті ISW.
Також аналітики зазначили, що російське військове командування намагається досягнути балансу в розподілі нової і відремонтованої техніки між тими формуваннями російських окупантів, які вже тривалий час беруть участь у війні, й новими формуваннями.
"У довгостроковій перспективі Росія може зіткнутися з труднощами в адекватному забезпеченні своїх підрозділів необхідною технікою, якщо російські військові продовжуватимуть витрачати запаси техніки радянських часів, не збільшуючи виробничі потужності для створення нових танків та бронемашин", – зазначили аналітики.
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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
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