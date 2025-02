РФ скоро зіткнеться з новими проблемами: в ISW описали, що чекає на Росію

Коротко:

Країна-агресорка Росія у 2024 році виготовила і відремонтувала понад 1500 танків та 2800 бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР). Таким чином росіянам вдалося компенсувати минулорічні втрати бронетехніки.

Проте, на думку експертів, Росія може стикнутися з нестачею запасних частин і технічними труднощами у майбутньому. Про це кажуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу, що, згідно з оцінками Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Великої Британії, Росії вдалося компенсувати всі втрати танків і близько 75% втрат бронетехніки, яких вона зазнала минулого року.

Також аналітики зазначили, що російське військове командування намагається досягнути балансу в розподілі нової і відремонтованої техніки між тими формуваннями російських окупантів, які вже тривалий час беруть участь у війні, й новими формуваннями.

"У довгостроковій перспективі Росія може зіткнутися з труднощами в адекватному забезпеченні своїх підрозділів необхідною технікою, якщо російські військові продовжуватимуть витрачати запаси техніки радянських часів, не збільшуючи виробничі потужності для створення нових танків та бронемашин", – зазначили аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.