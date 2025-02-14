Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

РФ скоро зіткнеться з новими проблемами: в ISW описали, що чекає на Росію

Альона Вороніна
14 лютого 2025, 08:44
680
Росіянам вдалося компенсувати втрачені у 2024 році танки, але скоро країна-агресорка зіткнеться з новими проблемами.
Российские военные, украинские военные
РФ скоро зіткнеться з новими проблемами, кажуть аналітики/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Коротко:

  • Росія компенсувала втрачені у 2024 році танки, БМП і БТР
  • Проте РФ може стикнутися з нестачею запасних частин і технічними труднощами у майбутньому

Країна-агресорка Росія у 2024 році виготовила і відремонтувала понад 1500 танків та 2800 бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР). Таким чином росіянам вдалося компенсувати минулорічні втрати бронетехніки.

Проте, на думку експертів, Росія може стикнутися з нестачею запасних частин і технічними труднощами у майбутньому. Про це кажуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

відео дня

Аналітики звернули увагу, що, згідно з оцінками Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Великої Британії, Росії вдалося компенсувати всі втрати танків і близько 75% втрат бронетехніки, яких вона зазнала минулого року.

"Експерти НІСД зазначають, що постійні зусилля Росії зі збільшення чисельності її збройних сил і створення нових підрозділів загострюють дефіцит техніки. Це може призвести до нестачі запасних частин для ремонту танків і бронетехніки. Існує висока ймовірність того, що танки та бронемашини радянських часів, які залишилися на складах Росії, перебувають у поганому стані. Це може ускладнити здатність Росії компенсувати високі втрати техніки у 2025 році та надалі", – йдеться у звіті ISW.

Також аналітики зазначили, що російське військове командування намагається досягнути балансу в розподілі нової і відремонтованої техніки між тими формуваннями російських окупантів, які вже тривалий час беруть участь у війні, й новими формуваннями.

"У довгостроковій перспективі Росія може зіткнутися з труднощами в адекватному забезпеченні своїх підрозділів необхідною технікою, якщо російські військові продовжуватимуть витрачати запаси техніки радянських часів, не збільшуючи виробничі потужності для створення нових танків та бронемашин", – зазначили аналітики.

Чи можливі переговори України і Росії щодо миру – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що Трамп анонсував переговори України та РФ у Саудівській Аравії. Зустріч високопосадовців США, України та Росії в Саудівській Аравії відбудеться наступного тижня.

Також раніше повідомлялося, що частина українських військових проти угоди з РФ за будь-яку ціну. Водночас, як визнав офіцер ЗСУ, запасу боєприпасів, який у них є, "вистачить на два-три тижні, можливо, на місяць".

Нагадаємо, глава Пентагону допустив передачу Україні ядерної зброї, але є умова. Піт Гегсет заявив, що не збирається "оголошувати щось відкрите або нерозглянуте".

Читайте також:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Обмінятися з Україною: яку територію Кремль розглядає як розмінну монету

Обмінятися з Україною: яку територію Кремль розглядає як розмінну монету

11:23Україна
У Мюнхені всі дуже злі через удар РФ по ЧАЕС, США багато інвестували в укриття – ОП

У Мюнхені всі дуже злі через удар РФ по ЧАЕС, США багато інвестували в укриття – ОП

11:08Світ
Мюнхенська конференція 2025: онлайн-трансляція

Мюнхенська конференція 2025: онлайн-трансляція

11:00Україна
Реклама

Популярне

Більше
На яких дорогах заборонено пристібатися ременем безпеки: важливо знати

На яких дорогах заборонено пристібатися ременем безпеки: важливо знати

Чехія дозволить українцям залишитися назавжди: названо умови

Чехія дозволить українцям залишитися назавжди: названо умови

Китайський гороскоп на завтра 14 лютого: Тиграм - агресія, Собакам - страх

Китайський гороскоп на завтра 14 лютого: Тиграм - агресія, Собакам - страх

На межі зникнення: садівників просять терміново повідомити дані про одну рослину

На межі зникнення: садівників просять терміново повідомити дані про одну рослину

Шольц закликав ввести надзвичайний стан в Німеччині через Україну: що відомо

Шольц закликав ввести надзвичайний стан в Німеччині через Україну: що відомо

Останні новини

11:23

Обмінятися з Україною: яку територію Кремль розглядає як розмінну монету

11:08

У Мюнхені всі дуже злі через удар РФ по ЧАЕС, США багато інвестували в укриття – ОПФото

10:58

Зеленський і Путін мають провести прямі переговори: у США висунули вимогу

10:57

Дев'ять дронів підірвали нафтову станцію у РФ: у Мережі розкрили деталі прильотів

10:53

Ще не відчувала такого болю: Кардаш'ян ошелешила виглядом спини після корсета

Мюнхенська конференція 2025: онлайн-трансляціяМюнхенська конференція 2025: онлайн-трансляція
10:49

Більшість використовує неправильно: для чого потрібен ящик під духовкою

10:37

Після "голого" Греммі: Каньє Вест і його дружина розлучаються

10:31

Трамп хоче повного закінчення війни в Україні, а не паузи: Рубіо зробив заяву

10:22

Китайський гороскоп на завтра 15 лютого: Мавпам - зустріч, Зміям - суперечки

Реклама
10:19

Ціни рекордно обвалилися: який популярний овоч тепер коштує копійки

10:16

США можуть розмістити війська в Україні: Венс назвав умову

09:44

Чи потрібно знімати білу пінку під час приготування супу: відповідь здивує

09:33

РФ вдарила по укриттю ЧАЕС, яке захищає світ від радіації: Зеленський зробив заявуФото

09:12

Гороскоп на завтра 15 лютого: Ракам - великі гроші, Дівам - веселощі

09:00

В Україну йде небезпечна погода: яким регіонам приготуватися

08:48

Що означає дорожній знак хрестик у трикутнику: загадка для багатьох водіїв

08:46

Привітання з Днем святого Валентина - ніжні картинки та слова для коханих

08:44

РФ скоро зіткнеться з новими проблемами: в ISW описали, що чекає на Росію

08:00

Розпад Росії ближче, ніж здається: чому Путіну потрібно побоюватися шарфів і регіональних елітПогляд

07:46

Трамп анонсував переговори України та РФ у Саудівській Аравії: що відомо

Реклама
06:55

Глава Пентагону допустив передачу Україні ядерної зброї, але є умова

06:10

Путін і його Маск(а)Погляд

05:05

Яке сьогодні свято 14 лютого 2025 року: цього дня не варто стригти волосся

04:30

"Перемога України можлива через півроку": генерал-розвідник розкрив сценарійВідео

03:30

Який колір фарби для волосся може бути шкідливим: головна причина в складі

03:00

Впорається тільки надрозум: знайдіть 5 захованих гаманців у магазині за 11 сек

02:22

Чи зможе Європа замінити допомогу США Україні: Тука відповівВідео

02:00

І не посперечаєшся: Топалов з дітьми дав Регіні Тодоренко образливе прізвисько

01:57

Названо пору року, коли найчастіше народжуються найщасливіші діти

01:30

Захід хоче відправити 18-річних в окопи: експерт вказав на "камінь спотикання"

01:14

Путін погодиться на мир, якщо США відмовляться від військової підтримки Києву - WSJ

00:36

Частина українських військових проти угоди з РФ за будь-яку ціну - ЗМІ

00:12

Дружина Віктора Павліка втратила бізнес: у чому причинаВідео

13 лютого, четвер
23:37

Україна буде учасницею переговорів щодо завершення війни: Трамп назвав дату

23:34

Кому ще шматочок: 70-річний Джекі Чан із піцою потрапив на відео

23:30

Ленд-ліз США для України: Маломуж про сотні тисяч бомб і ракет для ЗСУВідео

22:57

"Він це сказав": Трамп назвав справжню причину війни Росії проти України

22:42

Євробачення-2025: Україна ризикує покинути першу 20-ку потенційних лідерів

22:34

Зеленський назвав страх Путіна: ЗМІ про деталі переговорів лідерів України та США

22:00

Умови Трампа для України та рішення РНБО: головні новини України (дайджест)

Реклама
21:57

Чехія дозволить українцям залишитися назавжди: названо умови

21:48

Кошовий вивів у світ дружину і молодшу доньку: як підросла дівчинка

21:42

Шольц закликав ввести надзвичайний стан в Німеччині через Україну: що відомо

21:33

Розкрито грандіозну таємницю Костянтина Меладзе - що сталося

21:23

У Трампа не виключили "втрати територій" Україною за результатами переговорів

21:14

Суїцид у ТЦК: у Хмельницькому чоловік під час проходження ВВК порізав себе ножем

20:46

Життя зміниться, станеться диво: що означає побачити сонечко в лютому

20:40

"Соромлюсь тіла": дружина Позитива показала свою фігуру після пологів

20:24

Зеленський повідомив про хороші новини з фронту і натякнув, де успіх у ЗСУ

20:22

Потап вийшов на зв'язок після скандального інтерв'ю ДудюВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти