Трамп анонсував переговори України та РФ у Саудівській Аравії: що відомо

Зустріч високопосадовців США, України та Росії в Саудівській Аравії відбудеться наступного тижня.

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Трамп анонсував переговори між Україною та РФ про завершення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/DonaldTrump, скріншот

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У Саудівській Аравії планується зустріч США, РФ та України

Ці переговори відбуватимуться не на рівні глав держав

Президент США Дональд Трамп анонсував ще одну зустріч представників України, Америки та країни-агресора Росії. Вона нібито має відбутися наступного тижня в Саудівській Аравії. На брифінгу з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді 13 лютого Трамп сказав, що 14 лютого в Мюнхені, під час конференції з безпеки, також мають зустрітися представники США, Росії та України.

Як пише Reuters, наступного тижня планується зустріч у Саудівській Аравії. Участь у ній, за словами Трампа, візьмуть високопосадовці трьох країн.

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"Завтра (14 лютого, - ред.) буде зустріч у Мюнхені, а потім наступного тижня буде зустріч у Саудівській Аравії. Не зі мною чи президентом Путіним, а з вищими посадовими особами. І Україна також братиме в ній участь", - сказав американський лідер.

Зазначимо, в Офісі президента України заявили, що жодних переговорів України з Росією на Мюнхенській безпековій конференції в Німеччині не буде. Як сказав радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, спочатку потрібно, щоб Україна і Захід виробили узгоджену спільну позицію.

"Поки що на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається", - пояснив представник ОП.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп запевнив, що Україна буде учасницею майбутніх переговорів про завершення війни.

"Вони [українці] є частиною цього. У нас буде Україна, буде Росія, будуть залучені й інші люди", - сказав Трамп на брифінгу в Білому домі, не уточнивши, кого має на увазі.

Також раніше глава Білого дому говорив про наміри зустрітися в Саудівській Аравії з російським диктатором Володимиром Путіним.

Найгучніші обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред ​

Переговори Трампа з Путіним і Зеленським

Як повідомляв Главред, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, яку назвав "тривалою та продуктивною".

За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, бесіда тривала півтори години. Путін запросив Трампа відвідати Москву і наголосив на необхідності "усунення першопричин конфлікту".

Після цього Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили можливі шляхи досягнення миру, перспективи технологічного співробітництва та нову угоду про безпеку й економіку між США та Україною.

За даними Financial Times, з посиланням на українських і західних чиновників, Трамп і Путін, імовірно, спробують досягти припинення вогню в Україні до Великодня (20 квітня) або Дня Перемоги (9 травня). Один з українських чиновників зазначив, що Путін може прагнути укласти угоду на символічну дату.

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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