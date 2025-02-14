Частина українських військових проти угоди з РФ за будь-яку ціну - ЗМІ

Водночас, як визнав офіцер ЗСУ, запасу боєприпасів, який у них є, "вистачить на два-три тижні, можливо, на місяць".

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У ЗСУ скептично ставляться до переговорів між Трампом і Путіним / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 21 окрема механізована бригада

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Самостійно Україні не впоратися з РФ

У ЗСУ скептично ставляться до переговорів між Трампом і Путіним

Частина українських військових не хочуть мирної угоди з російською стороною ні за яку ціну, навіть попри те, що вони дуже потребують більшої західної військової допомоги. Про це на умовах анонімності та на тлі майбутніх переговорів розповів офіцер ЗСУ, який, як він зазначив, підтримує зв'язок із понад 40 бригадами, пише УНІАН із посиланням на західні ЗМІ.

"Того запасу боєприпасів, який у нас є на даний час, вистачить на два-три тижні, можливо, на місяць... Ми безумовно не зможемо впоратися з цим самостійно", - заявив він. відео дня

Інша військовослужбовець із 53-ї бригади ЗСУ, яка воює на сході України, скептично поставилася до переговорів між президентами США і РФ Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. На її думку, закінчити війну можна тільки силою.

"Якщо діалог - це один зі способів вплинути на ситуацію, то нехай вони говорять, але нехай це буде достатньо змістовно, щоб ми відчули результати цих переговорів... Умови неприйнятні для всіх. Те, що ми пропонуємо, не працює для них, а те, що вони пропонують, неприйнятне для нас. Ось чому я, як, напевно, і кожен солдат тут, вважаю, що це можна вирішити тільки силою", - сказала вона.

Політика Трампа щодо України - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не прийматиме жодних двосторонніх мирних переговорів без своєї участі. Він також підкреслив важливість присутності європейських партнерів за столом переговорів. Під час робочої поїздки на ХАЕС Зеленський прокоментував свою розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Тим часом Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним і висловив бажання зустрітися з ним особисто. За його словами, перша зустріч може відбутися на Близькому Сході. Про це він заявив під час брифінгу в Овальному кабінеті 12 лютого, повідомляє Reuters.

За даними Financial Times, з посиланням на українських і західних чиновників, Трамп і Путін, імовірно, спробують досягти припинення вогню в Україні до Великодня (20 квітня) або Дня Перемоги (9 травня). Один з українських чиновників зазначив, що Путін може прагнути укласти угоду на символічну дату.

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог представить мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної і неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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