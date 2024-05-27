РФ проводить диверсії по всій Європі: хоче зупинити постачання зброї Україні - NYT

Кампанією Росії, яка повинна підірвати міжнародну підтримку України, керує ГРУ, зазначили у виданні.

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Росія проводить диверсії, що підірвати підтримку України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міністерство оборони США

Розвідки США та союзників фіксують збільшення диверсій низького рівня в Європі. Вони є частиною кампанії Кремля, яка має на меті підірвати міжнародну військову підтримку України. Про це повідомило американське видання The New York Times.

У виданні зазначають, що таємними операціями зазвичай були підпали або спроби підпалів різних об’єктів, зокрема складу в Англії, лакофарбового заводу в Польщі, будинків у Латвії та магазину IKEA в Литві. Крім того, арештували осіб, які були російськими оперативниками та готували напади на військові бази США.

"Хоча ці дії можуть виглядати випадковими, американські та європейські чиновники з безпеки кажуть, що вони є частиною узгоджених зусиль Росії, щоб уповільнити поставки зброї Києву та створити видимість зростаючої європейської опозиції щодо підтримки України. А офіційні особи кажуть, що цією кампанією керує російська військова розвідка ГРУ", - пише NYT. відео дня

Проте, попри зусилля Росії, поставки військової допомоги в Україну не перервались. За даними видання, Кремль намагається посіяти страх і змусити європейські країни збільшити заходи безпеки, що підвищить витрати і сповільнить темпи постачань.

Що відомо про The New York Times? The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Диверсії Росії в Європі - подробиці

Нагадаємо, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що Росія веде "тіньову війну" проти Європи.

Також прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск поскаржився, що протягом останніх тижнів Польща стикається з провокаціями та диверсіями з боку Росії. Згодом він оголосив про арешт 12 осіб, звинувачених у співпраці з російськими спецслужбами.

Як раніше повідомляв Главред, Росія активізує плани насильства та диверсій по всій Європі. Підготовка таємних вибухів і підпалів спрямована на завдання шкоди інфраструктурі Європи. Розвідувальні служби попередили уряди їх держав про ці загрози, пише Financial Times.

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