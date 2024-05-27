РФ проводить диверсії по всій Європі: хоче зупинити постачання зброї Україні - NYT

Розвідки США та союзників фіксують збільшення диверсій низького рівня в Європі. Вони є частиною кампанії Кремля, яка має на меті підірвати міжнародну військову підтримку України. Про це повідомило американське видання The New York Times.
У виданні зазначають, що таємними операціями зазвичай були підпали або спроби підпалів різних об’єктів, зокрема складу в Англії, лакофарбового заводу в Польщі, будинків у Латвії та магазину IKEA в Литві. Крім того, арештували осіб, які були російськими оперативниками та готували напади на військові бази США.
"Хоча ці дії можуть виглядати випадковими, американські та європейські чиновники з безпеки кажуть, що вони є частиною узгоджених зусиль Росії, щоб уповільнити поставки зброї Києву та створити видимість зростаючої європейської опозиції щодо підтримки України. А офіційні особи кажуть, що цією кампанією керує російська військова розвідка ГРУ", - пише NYT.відео дня
Проте, попри зусилля Росії, поставки військової допомоги в Україну не перервались. За даними видання, Кремль намагається посіяти страх і змусити європейські країни збільшити заходи безпеки, що підвищить витрати і сповільнить темпи постачань.
Що відомо про The New York Times?
The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.
Диверсії Росії в Європі - подробиці
Нагадаємо, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що Росія веде "тіньову війну" проти Європи.
Також прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск поскаржився, що протягом останніх тижнів Польща стикається з провокаціями та диверсіями з боку Росії. Згодом він оголосив про арешт 12 осіб, звинувачених у співпраці з російськими спецслужбами.
Як раніше повідомляв Главред, Росія активізує плани насильства та диверсій по всій Європі. Підготовка таємних вибухів і підпалів спрямована на завдання шкоди інфраструктурі Європи. Розвідувальні служби попередили уряди їх держав про ці загрози, пише Financial Times.
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