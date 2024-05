РФ проводить диверсії по всій Європі: хоче зупинити постачання зброї Україні - NYT

Розвідки США та союзників фіксують збільшення диверсій низького рівня в Європі. Вони є частиною кампанії Кремля, яка має на меті підірвати міжнародну військову підтримку України. Про це повідомило американське видання The New York Times.

У виданні зазначають, що таємними операціями зазвичай були підпали або спроби підпалів різних об’єктів, зокрема складу в Англії, лакофарбового заводу в Польщі, будинків у Латвії та магазину IKEA в Литві. Крім того, арештували осіб, які були російськими оперативниками та готували напади на військові бази США.

Проте, попри зусилля Росії, поставки військової допомоги в Україну не перервались. За даними видання, Кремль намагається посіяти страх і змусити європейські країни збільшити заходи безпеки, що підвищить витрати і сповільнить темпи постачань.

