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Польща витратить 2,5 млрд доларів, щоб зробити "непрохідний" кордон з РФ та Білоруссю

Руслана Заклінська
18 травня 2024, 23:54
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Туск заявив, що Польща "несе додаткову відповідальність за безпеку Європи", перебуваючи на східному фланзі НАТО та Європейського Союзу.
Польща витратить 2,5 млрд доларів, щоб зробити 'непрохідний' кордон з РФ та Білоруссю
Польща буде "абсолютно нещадною" до тих, хто намагається її атакувати / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал Кирило Тимошенко, УНІАН

Польща планує інвестувати близько 2,5 мільярдів доларів у зміцнення безпеки свого кордону з Росією та Білоруссю. Про це повідомив прем’єр-міністр Дональд Туск, виступаючи перед польськими військами у Кракові, пише RMF24.

З нагоди 80-річчя перемоги у битві під Монте-Кассіно над нацистами під час Другої світової війни Туск виголосив промову, у якій анонсував план оборони під кодовою назвою "Східний щит". За його словами, робота над проєктом, що передбачає будівництво військових укріплень, вже розпочалася.

"Ми вирішили інвестувати 10 мільярдів злотих у нашу безпеку і, перш за все, в безпечний східний кордон. Ми розпочинаємо величезний проект з будівництва безпечного кордону, включаючи систему укріплень, а також такі ландшафтні, екологічні рішення, які зроблять цей кордон непрохідним для потенційного ворога", - заявив Туск.

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Польський прем'єр вважає, що Польща несе додаткову відповідальність за безпеку Європи, перебуваючи на східному фланзі НАТО та ЄС. Також Туск поскаржився, що протягом останніх тижнів Польща стикається з провокаціями та диверсіями. Він пообіцяв, що наступного тижня розкриє дії польської держави у відповідь на ці загрози.

"Ми протидіємо, затримуємо, арештовуємо тих, хто намагається атакувати нашу батьківщину, Польщу, тут, на нашій землі. Польська держава буде абсолютно нещадною до них", - наголосив глава польського уряду.

Хто такий Дональд Туск?

До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

Напад Росії на НАТО - прогнози

Нагадаємо, Росія може бути готова до збройного нападу на країни-члени НАТО через п'ять-вісім років, зазначив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройер. Він підкреслив, що РФ продовжує виробляти велику кількість військової техніки, але не всю відправляє в Україну. Тому країни НАТО повинні підготуватися до можливого нападу вже в 2029 році.

Також глава Центру урядового зв'язку Британії Анна Кіст-Батлер попередила, що Росія готується до фізичного нападу на країни Заходу, не обмежуючись лише кібератаками. Вона підкреслила, що російських спецслужби все частіше підтримують кібер-злочинців.

Як повідомляв Главред, Латвія, Литва та Естонія побоюються нападу Росії на свої території. У матеріалі Financial Times йдеться про те, що ці побоювання не обмежуються лише країнами Балтії, а поширюються також на Стокгольм, Берлін і Лондон. Збройне протистояння можливе протягом найближчих 2-8 років.

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