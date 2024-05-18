Польща витратить 2,5 млрд доларів, щоб зробити 'непрохідний' кордон з РФ та Білоруссю

Туск заявив, що Польща "несе додаткову відповідальність за безпеку Європи", перебуваючи на східному фланзі НАТО та Європейського Союзу.

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Польща буде "абсолютно нещадною" до тих, хто намагається її атакувати / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал Кирило Тимошенко, УНІАН

Польща планує інвестувати близько 2,5 мільярдів доларів у зміцнення безпеки свого кордону з Росією та Білоруссю. Про це повідомив прем’єр-міністр Дональд Туск, виступаючи перед польськими військами у Кракові, пише RMF24.

З нагоди 80-річчя перемоги у битві під Монте-Кассіно над нацистами під час Другої світової війни Туск виголосив промову, у якій анонсував план оборони під кодовою назвою "Східний щит". За його словами, робота над проєктом, що передбачає будівництво військових укріплень, вже розпочалася.

"Ми вирішили інвестувати 10 мільярдів злотих у нашу безпеку і, перш за все, в безпечний східний кордон. Ми розпочинаємо величезний проект з будівництва безпечного кордону, включаючи систему укріплень, а також такі ландшафтні, екологічні рішення, які зроблять цей кордон непрохідним для потенційного ворога", - заявив Туск. відео дня

Польський прем'єр вважає, що Польща несе додаткову відповідальність за безпеку Європи, перебуваючи на східному фланзі НАТО та ЄС. Також Туск поскаржився, що протягом останніх тижнів Польща стикається з провокаціями та диверсіями. Він пообіцяв, що наступного тижня розкриє дії польської держави у відповідь на ці загрози.

"Ми протидіємо, затримуємо, арештовуємо тих, хто намагається атакувати нашу батьківщину, Польщу, тут, на нашій землі. Польська держава буде абсолютно нещадною до них", - наголосив глава польського уряду.

Хто такий Дональд Туск? До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

Напад Росії на НАТО - прогнози

Нагадаємо, Росія може бути готова до збройного нападу на країни-члени НАТО через п'ять-вісім років, зазначив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройер. Він підкреслив, що РФ продовжує виробляти велику кількість військової техніки, але не всю відправляє в Україну. Тому країни НАТО повинні підготуватися до можливого нападу вже в 2029 році.

Також глава Центру урядового зв'язку Британії Анна Кіст-Батлер попередила, що Росія готується до фізичного нападу на країни Заходу, не обмежуючись лише кібератаками. Вона підкреслила, що російських спецслужби все частіше підтримують кібер-злочинців.

Як повідомляв Главред, Латвія, Литва та Естонія побоюються нападу Росії на свої території. У матеріалі Financial Times йдеться про те, що ці побоювання не обмежуються лише країнами Балтії, а поширюються також на Стокгольм, Берлін і Лондон. Збройне протистояння можливе протягом найближчих 2-8 років.

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