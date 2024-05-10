'Підвищений ризик насильства': у Bloomberg розкрили диверсії Кремля в ЄС

Напередодні виборів до Європарламенту уряди країн вживають заходів, щоб боротися зі зростаючими загрозами саботажу.

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Росія готує гучні провокації в Європі / колаж: Главред, фото: unsplash, УНІАН

Чиновники в Європі повідомили, що російська військова розвідка значно наростила свою активність у країнах Європи та готує нові диверсії.

У повідомленні видання Bloomberg із посиланням на анонімні джерела серед чиновників Європи вказується, що Росія через Інтернет наймає молодих людей для диверсій.

Країни Європи повинні вжити заходів проти підвищеного ризику насильства з боку агентів, що підтримуються Росією.

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"За серією все більш явних, частих і скоординованих інцидентів по всьому континенту, ймовірно, стоїть рука військової розвідки ГРУ", - заявили джерела.

Напередодні виборів до Європарламенту уряди країн вживають заходів, щоб боротися зі зростаючими загрозами саботажу та залякування, які фінансуються Кремлем.

Чиновник заявив журналістам, що Кремль більше не переймається питанням, зловлять його агента під час скоєння злочину чи ні.

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що у країнах Європи спорожніли склади боєприпасів. Генеральний директор оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що Німеччина повинна збільшити витрати на виготовлення зброї, аби захистити себе у разі початку війни.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європа має розуміти, що війська РФ можуть опинитися на польському кордоні. Сьогодні Путін є загрозою екзистенції для всіх. Якщо Путін доб'ється успіху в Україні, він не зупиниться на досягнутому.

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