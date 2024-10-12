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РФ можна примусити до переговорів про завершення війни: у Зеленського розкрили план

Сергій Кущ
12 жовтня 2024, 00:01оновлено 12 жовтня, 00:43
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Радник глави Офісу президента України Михайло нагадав, що Росія - неадекватна країна.
У Зеленського пояснили, як примусити Росію до переговорів про завершення війни
У Зеленського пояснили, як примусити Росію до переговорів про завершення війни / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Україна готова до переговорного процесу про завершення війни на основі формули миру і складеного плану перемоги.

Радник глави Офісу президента України Михайло нагадав, що Росія - неадекватна країна, і її можна тільки примусити, пише 24 канал.

Він підкреслив, що є формула миру, яка базується на міжнародному праві.

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"Ми готові обговорювати все це, готові до переговорного процесу. Але ми розуміємо, що Росія є неадекватною країною, і її можна примусити через план перемоги, де є математично обґрунтовані інструменти примусу, кількісні показники, ідеологічні показники і так далі", - пояснив він.

Формула світу інфографіка
Формула миру інфографіка / Інфографіка: Главред

За його словами, "примус має йти за певними параметрами, і тоді це матиме певні наслідки і реалізацію".

"Ми примушуємо Росію, вона розуміє, що далі - гірше; що ціна війни буде ставати іншою; що вона не отримає тільки результатів, які хоче... А що таке просто формат присутності Росії і якихось переговорів через посередника? Безумовно, можна буде знайти будь-які формати. Але питання в іншому - у розумінні наших партнерів, що Росію не просто треба кудись запросити на переговори, а що її треба примусити до переговорного процесу", - додав Подоляк.

Візит Зеленського до США і план перемоги

Президент України Володимир Зеленський відвідав із візитом США. Там він зустрівся з президентом США Джо Байденом і кандидатами на пост глави Білого дому Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

Також Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США і розповів про свій "план перемоги".

Що таке план перемоги Зеленського?

План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократу Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.

За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що План перемоги, ініційований президентом Володимиром Зеленським, буде презентовано суспільству. Однак опублікують його не повністю, оскільки низка деталей цього документа є поки що закритою.

Сам Зеленський 7 жовтня заявив, що План перемоги буде презентовано партнерам України, після чого його буде доопрацьовано й оприлюднено.

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війна в Україні Михайло Подоляк мирні переговори з Росією
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