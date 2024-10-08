Гарріс видала гучну заяву про переговори з Путіним 'без участі України'

Камала Гарріс повідомила, що "завершення війни не буде успішним без участі України".

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Гарріс заявила про переговори з РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Кандидатка-демократка у президенти та віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що не погодиться на переговори щодо припинення війни в Україні з російським президентом-диктатором Володимиром Путіним без участі Києва.

"На двосторонній основі без України - ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України", - відповіла політикиня на питання в інтерв'ю CBS News.

З її слів, "завершення війни не буде успішним без участі України та Статуту ООН у визначенні того, як виглядає цей успіх".

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Вибори у США - останні новини

Нагадаємо, що Володимир Фесенко спрогнозував, чого чекати Україні в разі перемоги на виборах Гарріс чи Трампа. Експерт зазначив, що ні Камала Гарріс, ні Дональд Трамп під час дебатів не сказали про Україну нічого нового і сенсаційного. Вони озвучили ті позиції, які вже були відомі.

Камала Гарріс зробила важливу заяву щодо України напередодні зустрічі із Зеленським. Віцепрезидентка США, кандидатка від Демократичної партії заявила про свою непохитну прихильність до українського народу. Зустріч із Зеленським стане для неї вже сьомою за рахунком.

Також у Гарріс зробили важливу заяву щодо підтримки України. Вона чітко дала зрозуміти, що продовжуватиме підтримувати Україну в її зусиллях, спрямованих на досягнення успіху та зауважила, що нинішня адміністрація Байдена поступово змінює свою позицію.

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

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