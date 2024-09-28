Вирішальний момент: Зеленський готується до переговорів - El País

Президент України Володимир Зеленський вибрав момент за 5 тижнів до президентських виборів у США, як вирішальний у повномасштабній війні проти країни-агресора Росії та представив Штатам мирний план.
Як пише El País, президент України наважився на такий крок, щоб підготуватися як і до найгіршого розвитку подій, так і до якнайшвидшого завершення війни. Який із сценаріїв доведеться застосувати, залежатиме від результатів виборів у США.
Україна, після майже трьох років боротьби у повномасштабній війні, виснажена як і на фронті, так і в енергетичній галузі. Разом з тим західні партнери все активніше просувають ідею мирних переговорів з Росією, в яких Україна може бути змушена піти на болючі поступки.
Тому, щоб сісти за стіл переговорів, Україна повинна мати щось для "зміни правил гри" так, щоб РФ пішла на справедливий мир. Через це Київ пропонує демонстрацію сили: просить союзників надати дозвіл на удари вглиб РФ, ракетами від західних партнерів. Окрім цього Зеленський наполягає на гарантії військової та фінансової допомоги, а також підтримки НАТО.
"Майбутнє України та Європи в цілому буде невизначеним, якщо її союзники просто піддадуться на шантаж агресора. Як і в будь-яких мирних переговорах, як знає Зеленський, кожна сторона повинна буде піти на поступки. Але від чого не можна відмовлятися, так це від безпеки та збереження вільної і суверенної України", - пише видання.
Що таке El País?
El País — найбільша за накладом щоденна газета в Іспанії. El País є однією з трьох основних іспанських національних газет (разом з "El Mundo" та "ABC"). Газетою El País, офіс якої розташований у Мадриді, володіє іспанський медіаконгломерат PRISA. Газету засновано 4 травня 1976 року. Головний редактор — Хав'єр Морено, пише Вікіпедія.
Перспектива переговорів України та Росії
Нагадаємо, що сам президент Володимир Зеленський нещодавно підкреслив, що так званий план перемоги не передбачає негайні переговори з Росією. План перемоги, за його словами, має стати містком до дипломатичного виходу, щоб зупинити війну.
Напередодні президент Туреччини Ердоган розповів, що його країна прагне миру і закінчити війну можна за допомогою дипломатії та діалогу. Однак лідер країни підкреслив, що це за умови, що і воюючі сторони, й інші учасники вірять у те, що можна вирішити проблеми в такий спосіб.
Раніше аналітики ISW наголошували, що Кремль продовжує публічно сигналізувати про свою незацікавленість у будь-якому мирному врегулюванні війни. Ворога цікавить капітуляція українського уряду та знищення української держави.
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