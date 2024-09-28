Вирішальний момент: Зеленський готується до переговорів - El País

Майбутнє війни в Україні зараз залежить від домовленостей щодо поставок зброї, фінансової та дипломатичної підтримки США.

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Україна шукає шлях, як змінити правила гри / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

Президент України Володимир Зеленський вибрав момент за 5 тижнів до президентських виборів у США, як вирішальний у повномасштабній війні проти країни-агресора Росії та представив Штатам мирний план.

Як пише El País, президент України наважився на такий крок, щоб підготуватися як і до найгіршого розвитку подій, так і до якнайшвидшого завершення війни. Який із сценаріїв доведеться застосувати, залежатиме від результатів виборів у США.

Україна, після майже трьох років боротьби у повномасштабній війні, виснажена як і на фронті, так і в енергетичній галузі. Разом з тим західні партнери все активніше просувають ідею мирних переговорів з Росією, в яких Україна може бути змушена піти на болючі поступки.

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План перемоги / Інфографіка: Главред

Тому, щоб сісти за стіл переговорів, Україна повинна мати щось для "зміни правил гри" так, щоб РФ пішла на справедливий мир. Через це Київ пропонує демонстрацію сили: просить союзників надати дозвіл на удари вглиб РФ, ракетами від західних партнерів. Окрім цього Зеленський наполягає на гарантії військової та фінансової допомоги, а також підтримки НАТО.

"Майбутнє України та Європи в цілому буде невизначеним, якщо її союзники просто піддадуться на шантаж агресора. Як і в будь-яких мирних переговорах, як знає Зеленський, кожна сторона повинна буде піти на поступки. Але від чого не можна відмовлятися, так це від безпеки та збереження вільної і суверенної України", - пише видання.

Що таке El País? El País — найбільша за накладом щоденна газета в Іспанії. El País є однією з трьох основних іспанських національних газет (разом з "El Mundo" та "ABC"). Газетою El País, офіс якої розташований у Мадриді, володіє іспанський медіаконгломерат PRISA. Газету засновано 4 травня 1976 року. Головний редактор — Хав'єр Морено, пише Вікіпедія.

Перспектива переговорів України та Росії

Нагадаємо, що сам президент Володимир Зеленський нещодавно підкреслив, що так званий план перемоги не передбачає негайні переговори з Росією. План перемоги, за його словами, має стати містком до дипломатичного виходу, щоб зупинити війну.

Напередодні президент Туреччини Ердоган розповів, що його країна прагне миру і закінчити війну можна за допомогою дипломатії та діалогу. Однак лідер країни підкреслив, що це за умови, що і воюючі сторони, й інші учасники вірять у те, що можна вирішити проблеми в такий спосіб.

Раніше аналітики ISW наголошували, що Кремль продовжує публічно сигналізувати про свою незацікавленість у будь-якому мирному врегулюванні війни. Ворога цікавить капітуляція українського уряду та знищення української держави.

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