План перемоги розкриють для українців: Зеленський розповів, коли це станеться

Зеленський підкреслив, що західні країни повинні чітко вирішити, яким вони бачать закінчення війни та роль України в глобальній системі безпеки.

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Зеленський розповів, коли План перемоги представлять українцям / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що План перемоги буде представлений партнерам України, після чого його буде доопрацьовано та оприлюднено. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

За його словами, західні партнери мають визначити, яке місце вони відводять Україні в контексті глобальної архітектури безпеки та процесу завершення війни.

Володимир Зеленський підкреслив необхідність врахування позицій усіх міжнародних партнерів для вдосконалення Плану перемоги України. Він зазначив, що документ буде оприлюднено, як тільки вдасться досягти цього розуміння.

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"Важливо, що перспектива загалом має бути зрозумілою для кожного в нашій країні. Ми пропонуємо нашим партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни, місце України саме у глобальній архітектурі безпеки, а також – зі спільними кроками, які можуть поставити цю війну на курс до завершення",– розповів президент.

Також Зеленський чекає на звіт української команди у Вашингтоні, яка працює над деталізацією Плану перемоги.

Що відомо про План перемоги України / Інфографіка Главред

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

План перемоги України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом із Міністерством оборони наступного тижня планує взаємодіяти з міжнародними партнерами щодо уточнення плану перемоги України, зокрема, стосовно військових питань та стратегічної безпеки, зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, План перемоги України включає низку ефективних заходів, які будуть обговорюватися з Вашингтоном, повідомив представник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак додав, що цей План буде представлено суспільству, однак деякі його аспекти залишаться закритими через чутливий характер інформації.

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