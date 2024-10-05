Рішення про переговори з РФ ухвалено: які пункти передбачено - Financial Times

Україна, ймовірно, погодиться встановити оборонний кордон.

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На Заході та в Україні ухвалили рішення про переговори з Путіним, вважають журналісти / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, сайт Кремля

Західні та українські офіційні особи дійшли згоди, що основою для переговорів з Росією можуть стати сильні гарантії безпеки в обмін на тимчасовий контроль Росії над окупованими територіями. Таку інсайдерську інформацію повідомляє Financial Times.

Що відомо про Financial Times? Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Це рішення передбачає одразу два пункти:

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Неофіційну згоду на те, що ці території мають бути повернуті Україні дипломатичними шляхами в майбутньому, хоча конкретні терміни не визначені. Україна, ймовірно, погодиться встановити оборонний кордон та утриматися від постійного розміщення військ або ядерної зброї на своїй території, якщо не виникне загрози нападу.

Водночас Financial Times визнає, що ця ідея ("НАТО в обмін на території") має труднощі у реалізації. По-перше, через позицію Росії, яка категорично проти членства України в Альянсі), і по-друге, через відсутність чіткого розуміння, чи готові на це йти США та інші країни НАТО.

"Існує також велике питання про те, чи США, не кажучи вже про своїх європейських союзників, готові взяти на себе зобов'язання, необхідні для захисту України всередині Альянсу. Адміністрація Байдена досі відмовлялася зрушити питання про прискорене членство Києва. Чи буде президент Камала Харріс ставитись до цього по-іншому? Чи може Дональд Трамп уявити собі західнонімецьку модель як частину його запропонованої угоди з припинення війни? Чи може Зеленський продати це своєму народу?", - запитує Financial Times.

План перемоги Зеленського / Инфографика Главреда

Ймовірні майбутні перебіги війни

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський назвав дві речі, які здатні зупинити агресію РФ. Він наголосив, що партнери повинні проявити свою рішучість, і нагадав, що нашій державі потрібна далекобійність та зміцнення позицій на фронті.

Водночас військовий експерт Петро Черник вважає, що ЗСУ треба протриматися приблизно місяць, після чого окупанти тимчасово втратять спроможності просуватися на полі бою.

А от Швейцарія заявила про непорозуміння та підкреслила, що жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія на полях Генеральної Асамблеї ООН, не було підписано.

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