На Харківщині бої на новому напрямку, ситуація погіршилась - Deep State

Російські окупанти почали атакувати біля села Сотницький Козачок, що на кордоні Харківської області.

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На кордоні у Харківській області розпочались бої на новій ділянці / Колаж: Главред, фото: скріншот Deep State, Оперативне командування "Захід"

На кордоні у Харківській області розпочалися бої ще на одній ділянці. Про це повідомляє Deep State.

Російські окупанти почали атакувати біля села Сотницький Козачок. Повідомляється, що ворог діє диверсійними групами.

"Біля Сотницького Козачка ситуація погіршилася після ротації підрозділів і ворог діє диверсійними групами, а не лінійними підрозділами", — йдеться у повідомленні. відео дня

На кордоні у Харківській області розпочались бої на новій ділянці / фото: Deep State

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