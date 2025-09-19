Рус
РФ може почати нову війну: розкрито ймовірний сценарій і головну умову

Олексій Тесля
19 вересня 2025, 17:27
121
Якщо провокація відбудеться, це дасть Кремлю підстави висувати ультиматуми Європі.
НАТО, Путин
Володимир Путін може перевіряти реакцію НАТО / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне із заяв Леонова:

  • РФ може почати нові гібридні дії
  • Найпростіший варіант - провокація в країнах Балтії

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов заявив про те, що Кремль бачить завершення війни тільки у формі капітуляції України.

"Заради цього Росія прагне тиснути насамперед на Європу. У Москві переконані, що саме європейська позиція заважає українській капітуляції, і це добре видно з кремлівської риторики. У цьому контексті провокація в Польщі цілком вписується в логіку Кремля: з одного боку, тиснути на Європу, а з іншого - намагатися дискредитувати НАТО", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт вважає, що РФ може почати гібридні дії, на які НАТО не зможе адекватно відповісти, що є для Кремля способом показати, ніби системи колективної безпеки Альянсу не існує.

"Можу навести приклад з ОДКБ: коли Україна почала операцію на Курщині, за статутом ОДКБ країни блоку мали б прийти на допомогу Росії. Натомість Москва звернулася по допомогу до Північної Кореї і не активувала ОДКБ. Це означає, що закриті консультації закінчилися тим, що Путіна послали, і навіть Лукашенко сказав йому "розбиратися самому". Це свідчить, що система колективної безпеки в ОДКБ фактично існує лише на папері", - пояснив він.

За словами аналітика, диктатор Володимир Путін хотів би повторити те ж саме і з країнами НАТО.

"Найпростіший варіант - провокація в країнах Балтії: ці держави невеликі, проте для Росії саме там є можливості для гібридних операцій. Якщо провокація відбудеться, це дасть Кремлю підстави висувати ультиматуми Європі - головний із них, найімовірніше, вимагатиме скасування санкцій і відновлення поставок енергоносіїв і торгівлі. Адже зупинка війни для Путіна спровокує низку питань в економіці. Зараз економіка Росії зараз переведена на військові рейки, все інше - у стагнації. І щоб відновити економіку, Росії потрібен європейський ринок", - переконаний він.

При цьому Леонов також не виключає, що з цього погляду змусити Європу відмовитися від санкцій можливо тільки військовим шляхом, однак це малоймовірно в разі повномасштабної війни із Заходом (це невигідно, зокрема, й Китаю, який має з ЄС величезний торговельний баланс у 800 мільярдів доларів).

"Однак домогтися капітуляції або поступок під тиском - цілком можливо. Тому я б не виключав ризиків збройних провокацій у прикордонних країнах, і насамперед у країнах Балтії", - резюмував він.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Леонова:

Терміни закінчення війни - прогноз експерта

Росія втратила можливість продовжувати війну впродовж довгих років - зараз ідеться лише про кілька місяців. Поточний стан російської економіки вказує на серйозні, системні проблеми. Про це заявив голова Комітету економістів Андрій Новак.

"Мене, можливо, критикуватимуть за цю думку, але я озвучу свій прогноз: ми говоримо вже не про роки, а про місяці. Якщо висловлюватися в економічних термінах - про кілька кварталів", - зазначив він.

Терміни закінчення війни - новини за темою

Як раніше писав Главред, Веніславський обнадіяв термінами закінчення боїв в Україні. Нардеп пояснив, що двостороння зустріч між Зеленським і Путіним навряд чи дасть якісь результати.

Нагадаємо, раніше представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас висловила сумнів, що війна Росії проти України завершиться найближчим часом. За її оцінкою, війна Росії проти України триватиме ще "мінімум два роки".

Раніше повідомлялося про те, що в ОП уточнили, що тільки дві країни у світі можуть змусити російського диктатора і військового злочинця Володимира Путіна зупинити агресивну війну проти України.

Читайте також:

Про персону: Олександр Леонов

Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".

Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".

Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

Олександр Леонов
