РФ накопичує війська біля Сіверська: військова повідомила, чи зайшов ворог в місто

Анна Косик
15 вересня 2025, 10:18
Українські захисники тримають противника під вогневим контролем.
ВСУ, северское направление
Що відбувається на Сіверському напрямку / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA

Що повідомила Микитенко:

  • Окупанти готові будь-якою ціною прорватися в Сіверськ
  • Російських військових у місті немає
  • Основною загрозою для ЗСУ є ворожі дрони на оптоволокні

Окупаційні війська країни-агресорки Росії роблять усе можливе, щоб зайти у місто Сіверськ, що у Донецькій області. Про це в етері телемарафону заявила командир взводу БпЛА розвідувальної роти 54 ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи Юлія Микитенко.

За її словами, окупувати місто росіянам не вдається через низку проблем. Зокрема, після розширенні "сірої зони" українські військові краще почали виявляти просування противника.

відео дня

Чи вдалося росіянам прорватися у місто

Микитенко повідомила, що російських окупантів безпосередньо у Сіверську немає. Українські захисники тримають противника під вогневим контролем, тому той намагається просочуватися малими менш помітними групами без важкої техніки.

"Бригада вживає всіх заходів для того, щоб не допустити захід противника в саме місто. Збільшення "сірої зони" насправді трошки нам допомагає в тому плані, що у нас є більший час для здійснення ураження по противнику. Тобто ми його засікаємо в "сірій зоні" і встигаємо нанести по ньому вогневе ураження до того, як він підійде до наших позицій", - пояснила військова.

Яка небезпека нависла над ЗСУ біля Сіверська

Основну небезпеку для українських військовий на Сіверському напрямку становлять дрони окупантів на оптоволокні. Справа в тому, що їх по радіопеленгу неможливо виявити.

"Єдине, що коли ми можемо їх виявляти, це по факту вже візуально, коли ми чуємо, що вони підлітають", - сказала військова.

Водночас аналогові та цифрові дрони противника служба РЕБ швидко виявляє і працює на подавлення. Тому лише 20% російських дронів долітають в сторону ЗСУ.

Як аналітики оцінюють загрозу для Сіверська

Главред писав, що аналітики американського Інституту вивчення війни нещодавно повідомили, що оптоволоконні БпЛА росіян позбавляють ЗСУ можливості безпечно пересуватися лісовими дорогами.

Зараз зокрема змінилася ситуація у Серебрянському лісництві, що створює підвищену небезпеку для Сіверська та Лимана.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові демонструють значні результати на Сумському напрямку, поступово наближаючись до державного кордону.

Раніше Главред повідомляв, що російські окупанти на фронті застосовують тактику малих груп і не використовують колони бронетехніки. За останній час вони повернулися до попередніх маневрів лише під Добропіллям на Донеччині, внаслідок чого ЗСУ завдали по них жорстких ударів.

Нещодавно стало відомо, що російські війська незалежно від пори року застосовують тактику "тисячі порізів". Поряд із наступом у Донецькій області вони прагнуть розтягнути українські резерви й на інших напрямках.

Читайте також:

Про персону: Юлія Микитенко

Юлія Микитенко — військовослужбовиця Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, кавалерка ордену Богдана Хмельницького III ступеню та ордену "За мужність" III ступеню, активістка громадянського руху "Відсіч" та громадської організації "Жіночий ветеранський рух", пише Вікіпедія.

