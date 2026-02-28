Операція Ізраїлю проти Ірану: Україна зробила заяву на тлі загострення

Сибіга також заявив про глибоку внутрішню кризу в Ірані.

https://glavred.net/politics/operaciya-izrailya-protiv-irana-ukraina-sdelala-zayavlenie-na-fone-obostreniya-10744835.html Посилання скопійоване

Позиція України щодо ударів по Ірану / колаж: Главред, фото: t.me/Ukraine_MFA, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Сибіги:

Україна на стороні іранського народу

Позиція Києва є чіткою та послідовною

Тегеран мав усі можливості уникнути силового сценарію

Україна підтримує іранський народ на тлі загострення ситуації в регіоні. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на пресконференції.

За його словами, позиція Києва є чіткою та послідовною: режим у Тегерані тероризує не лише власний народ, а й увесь регіон.

відео дня

Він наголосив, що іранська влада фінансує тероризм і бойовиків, які несуть нестабільність в інші країни.

"Ми завжди на стороні іранського народу. Саме народу. Багаторічні системні порушення прав людини, жорстокі репресії та страти свідчать про глибоку внутрішню кризу цієї держави", - заявив голова МЗС.

Політична система Ірану / Інфографіка: Главред

Сибіга також додав, що Тегеран мав усі можливості уникнути силового сценарію, оскільки йому неодноразово надавалися шанси для дипломатичного вирішення конфліктів.

Сибіга озвучив позицію України - відео:

Удар Ізраїлю по Ірану - що відомо

Як повідомляв Главред, у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Ірану. міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац назвав нову атаку засобом "для усунення загроз".

Пізніше американський президент Дональд Трамп сказав, що США розпочали військову операцію в Ірані для усунення загроз з боку чинного режиму. За його словами, іранський режим несе "неминучі загрози", а керівництво країни є "жорстокою групою людей", чия діяльність несе пряму небезпеку для США, а саме військам, базам за кордоном та союзникам по всьому світу.

Читайте також:

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред