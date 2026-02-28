Операція Ізраїлю проти Ірану: Україна зробила заяву на тлі загострення

Головне із заяви Сибіги:
- Україна на стороні іранського народу
- Позиція Києва є чіткою та послідовною
- Тегеран мав усі можливості уникнути силового сценарію
Україна підтримує іранський народ на тлі загострення ситуації в регіоні. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на пресконференції.
За його словами, позиція Києва є чіткою та послідовною: режим у Тегерані тероризує не лише власний народ, а й увесь регіон.
Він наголосив, що іранська влада фінансує тероризм і бойовиків, які несуть нестабільність в інші країни.
"Ми завжди на стороні іранського народу. Саме народу. Багаторічні системні порушення прав людини, жорстокі репресії та страти свідчать про глибоку внутрішню кризу цієї держави", - заявив голова МЗС.
Сибіга також додав, що Тегеран мав усі можливості уникнути силового сценарію, оскільки йому неодноразово надавалися шанси для дипломатичного вирішення конфліктів.
Сибіга озвучив позицію України - відео:
Удар Ізраїлю по Ірану - що відомо
Як повідомляв Главред, у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Ірану. міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац назвав нову атаку засобом "для усунення загроз".
Пізніше американський президент Дональд Трамп сказав, що США розпочали військову операцію в Ірані для усунення загроз з боку чинного режиму. За його словами, іранський режим несе "неминучі загрози", а керівництво країни є "жорстокою групою людей", чия діяльність несе пряму небезпеку для США, а саме військам, базам за кордоном та союзникам по всьому світу.
Читайте також:
- Невже союзник встромив ніж: підтримка РФ з боку Ірану суттєво зменшилася
- Відкладена інерція: чи стануть протести в Ірані новою війною на Близькому Сході
- Почалася нова війна, атаковано ядерний об'єкт - конфлікт між Пакистаном і Афганістаном
Про персону: Андрій Сибіга
Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.
З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.
У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України, ідеться у матеріалі Главреда.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред