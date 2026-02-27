Почалася нова війна, атаковано ядерний об'єкт - конфлікт між Пакистаном і Афганістаном

Пакистан відкрито оголосив війну Афганістану.

Пакистан оголосив війну Афганістану / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

Між Афганістаном і Пакистаном почалася війна

Афганістан завдав удару по ядерному об'єкту в Пакистані

Пакистан відкрито оголосив війну Афганістану в ніч на 27 лютого. Після цього сторони почали обмінюватися серією бомбардувань. Про це повідомляє Reuters.

В ході операції під ударами опинилися пости талібів, штаб-квартири, склади з боєприпасами вздовж кордону.

"Наша чаша терпіння переповнилася. Тепер між нами і вами (Афганістаном) йде відкрита війна", – заявив міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф.

Відомо, що є великі втрати з обох сторін. Серед цивільних також є поранені і загиблі. Точна кількість жертв поки невідома, вона може збільшуватися.

Ariana News повідомляє, що Афганістан атакував ядерний об'єкт Пакистану – військову базу Кукул. Цю базу пов'язують з пакистанською ядерною програмою. Попередньо, в результаті авіаудару загинули пакистанські військові.

За даними ЗМІ, навколо місця події дуже багато швидких, а лікарні заповнені великою кількістю поранених.

Дивіться відео з місця удару по Пакистану:

Афганістан завдав удару по Пакистану / фото: скріншот

Офіційний представник Талібану Забіхулла Муджахід повідомив, що пакистанські сили завдали авіаударів в районах Кабула, Кандагара і Пактії.

Конфлікт між Афганістаном і Пакистаном - в чому причина

Ісламабад звинувачує Кабул у тому, що він переховує бойовиків, які здійснюють напади всередині Пакистану. Таліби заперечують це і стверджують, що безпека Пакистану є лише його внутрішньою проблемою.

Варто зазначити, що Пакистан перейшов у повну бойову готовність після того, як завдав авіаударів по таборах угруповання "Техрік-е-Талібан Пакистан" і бойовиків "Ісламської держави" у східному Афганістані. Кабул заявив, що в результаті цих ударів були жертви серед мирного населення - 13 осіб. Тоді Афганістан попередив, що Пакистан чекає жорстка відповідь.

Війни на світовій арені - прогноз

Раніше Главред розповідав з посиланням на Politico, що в найближчі роки в світі можуть початися 5 воєн. Учасниками цих воєн можуть стати Росія, країни Балтії, Китай, Пакистан, Корея та Індія. Всі ці конфлікти матимуть серйозні наслідки для США у військовому, економічному та геополітичному плані.

Війна між Індією і Пакистаном може початися дуже швидко. Однак найстрашнішим ймовірним конфліктом стане війна, головними учасниками якої стануть Китай і Тайвань.

Конфлікт між Індією і Пакистаном - останні новини

Наприкінці квітня цього року в Пакистані попереджали про готовність Індії до "військової агресії". За словами пакистанського чиновника, на це вказують розвіддані, які він назвав "достовірними".

Увечері 6 травня Збройні сили Індії завдали ракетних ударів по Пакистану. Вибухи було чутно в районі спірного Кашміру. Операція, яка отримала назву Операція Синдур, тривала 25 хвилин - з 1:05 до 1:30 ночі за місцевим часом. Ці удари стали найдальшими ударами Індії по території Пакистану з часів війни 1971 року.

Нагадаємо, Главред розповів усі подробиці про напад Індії на Пакистан - що стало причиною конфлікту і як відреагував світ.

