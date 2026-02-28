Рус
Велика бойова операція почалась: Трамп назвав мету ударів по Ірану

Анна Косик
28 лютого 2026, 10:25
Трамп закликав головну військову силу Ірану "скласти зброю".
Трамп, удар по Ирану
Трамп пояснив мету операції США та Ізраїлю / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомив Трамп:

  • В Ірані почалася військова операція для усунення загроз для США
  • Вашингтон відповів на ворожу риторику іранської влади
  • Народу Ірану після закінчення операції треба брати ситуацію у свої руки

Американський президент Дональд Трамп підтвердив, що США розпочали військову операцію в Ірані для усунення загроз з боку чинного режиму. Про це він написав у Truth Social.

За його словами, іранський режим несе "неминучі загрози", а керівництво країни є "жорстокою групою людей", чия діяльність несе пряму небезпеку для США, а саме військам, базам за кордоном та союзникам по всьому світу.

відео дня

Трамп додав, що іранська влада десятиліттями використовує ворожу риторику на адресу Вашингтона, що врешті-решт призвело до нинішньої військової відповіді. Також президент США закликав народ Ірану брати владу в свої руки, після того як операцію буде завершено.

"Це буде, ймовірно, ваш єдиний шанс на багато поколінь. Протягом багатьох років ви просили Америку про допомогу, але ви її ніколи не отримували", - сказав він.

Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео заяви Трампа:

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху подякував Дональду Трампу за лідерство і заявив, що "вбивчий терористичний режим" Ірану не повинен бути озброєний ядерною зброєю, яка дозволить йому загрожувати всьому людству.

Політична система Ірану / Інфографіка: Главред

"Наші спільні дії створять умови для того, щоб хоробрий іранський народ взяв свою долю у свої руки. Настав час для всіх частин іранського народу — персів, курдів, азербайджанців, белуджів та ахвазі — скинути ярмо тиранії і створити вільний і миролюбний Іран. Я закликаю вас, громадяни Ізраїлю, дотримуватися інструкцій Командування тилового фронту. У найближчі дні, під час операції "Рик лева", від нас усіх буде вимагатися витримка і сила духу. Разом ми будемо стояти, разом ми будемо боротися, і разом ми забезпечимо вічність Ізраїлю", - додав він.

Атаки по Ірану - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 28 лютого Ізраїль завдав удару по Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив "початок превентивних ударів" по Ірану.

Напередодні адмірал ВМС США Бред Купер, який командує військами на Близькому Сході, поінформував президента Дональда Трампа про можливі військові варіанти дій в Ірані.

Раніше повідомлялося, що американська сторона почала часткове виведення персоналу з ключових баз на Близькому Сході як превентивний крок на тлі зростання напруженості.

Про джерело: Truth Social

Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

