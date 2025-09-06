Невже союзник встромив ніж: підтримка РФ з боку Ірану суттєво зменшилася

Близький друг Москви скоротив допомогу росіянам через власні проблеми та конфлікти.

Що сталося з відносинами РФ та Ірану / Колаж: Главред, сайт Кремля, depositphotos.com/ua

Головне про союзників РФ:

Іран скоротив допомогу Москві через конфлікти на Близькому Сході

КНДР забезпечує Росію до 60% артилерійських снарядів

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Новини.LIVE повідомив, що підтримка Росії з боку Ірану суттєво зменшилася від початку повномасштабної війни.

Підтримка Росії з боку Ірану суттєво скоротилася

За його словами, обсяги допомоги з Тегерану значно скоротилися у порівнянні з попередніми роками. Причиною стала напружена ситуація на Близькому Сході та внутрішні проблеми самого Ірану.

Як відомо, найбільший внесок Іран робив у вигляді постачання ударних дронів типу Shahed та іншого озброєння, але останнім часом Росія налагодила власне виробництво цих безпілотників.

Також Юсов зазначив, що українські удари по російських об'єктах призвели до нестачі палива в Росії.

"Тут не потрібна закрита аналітика. Всі дані та моніторинг відкриті. Кількість поразок російських об'єктів та об'єктивну фіксацію самі громадяни Росії люб'язно викладають і показують", - сказав він.

Основним постачальником боєприпасів для РФ стала КНДР

Водночас значна частина військової допомоги надходить із Північної Кореї. За даними ГУР, КНДР забезпечує російську армію понад 40% артилерійських боєприпасів.

Андрій Юсов зазначив, що влада КНДР постачає не лише озброєння, але й інші ресурси, які активно використовуються окупантами на фронті. Саме снаряди та боєкомплекти є головною проблемою для України, адже вони дозволяють Росії підтримувати високий рівень інтенсивності обстрілів.

"Це серйозна проблема. Найбільша проблема залишається у снарядах та БК. На цілому фронті 40-60% випущених з артилерії снарядів в бік України та українських оборонців виробництва Північної Кореї — це величезні цифри. Якщо б цей фактор забрати, то можливості вогневої підтримки та ураження ворога були б більш скоромні. Мільйони снарядів, які передавалися та продовжують передаватися, це суттєвий фактор. Але також фактор — це будь-яка інша допомога. Навіть не особовий склад, про який так багато говорили, а насамперед снаряди і БК", — наголосив Юсов.

Залежність Росії на міжнародній арені - думка експерта

До слова, в інтерв'ю Главреду керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок підкреслив, що у Росії обмежена суб'єктність і вона не є домінуючою.

"Щодо Росії, я вважаю, що вона не є повноправним суб'єктом широкого переговорного процесу. І переговорникам взагалі начхати на її економічні проблеми", - заявив експерт.

Іран та Росія - що відомо про відносини

Як раніше повідомляв Главред, через війну між Ізраїлем та Іраном у Путіна виникли серйозні проблеми. Вплив Москви на Близькому Сході значно послабився.

А ось експерт Михайло Гончар висловлював думку, що Росія "кине" Іран, якщо Трамп для неї вирішить питання України. За його словами, Іран навіть більш витончений у своїх діях, аніж Росія. Попри те, що вони діють як союзники, але при цьому не готові один за одного помирати.

Ба більше, ЗМІ писали про те, що Іран більше не передаватиме Росії "Шахеди". Причиною стала одна подія в Єлабузі.

