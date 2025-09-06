Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Невже союзник встромив ніж: підтримка РФ з боку Ірану суттєво зменшилася

Даяна Швець
6 вересня 2025, 14:54
223
Близький друг Москви скоротив допомогу росіянам через власні проблеми та конфлікти.
Владимир Путин, флаг России, флаг Ирана
Що сталося з відносинами РФ та Ірану / Колаж: Главред, сайт Кремля, depositphotos.com/ua

Головне про союзників РФ:

  • Іран скоротив допомогу Москві через конфлікти на Близькому Сході
  • КНДР забезпечує Росію до 60% артилерійських снарядів

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Новини.LIVE повідомив, що підтримка Росії з боку Ірану суттєво зменшилася від початку повномасштабної війни.

Підтримка Росії з боку Ірану суттєво скоротилася

За його словами, обсяги допомоги з Тегерану значно скоротилися у порівнянні з попередніми роками. Причиною стала напружена ситуація на Близькому Сході та внутрішні проблеми самого Ірану.

відео дня

Як відомо, найбільший внесок Іран робив у вигляді постачання ударних дронів типу Shahed та іншого озброєння, але останнім часом Росія налагодила власне виробництво цих безпілотників.

Також Юсов зазначив, що українські удари по російських об'єктах призвели до нестачі палива в Росії.

"Тут не потрібна закрита аналітика. Всі дані та моніторинг відкриті. Кількість поразок російських об'єктів та об'єктивну фіксацію самі громадяни Росії люб'язно викладають і показують", - сказав він.

Невже союзник встромив ніж: підтримка РФ з боку Ірану суттєво зменшилася
НАТО т а інша вісь / Інфографіка: Главред

Основним постачальником боєприпасів для РФ стала КНДР

Водночас значна частина військової допомоги надходить із Північної Кореї. За даними ГУР, КНДР забезпечує російську армію понад 40% артилерійських боєприпасів.

Андрій Юсов зазначив, що влада КНДР постачає не лише озброєння, але й інші ресурси, які активно використовуються окупантами на фронті. Саме снаряди та боєкомплекти є головною проблемою для України, адже вони дозволяють Росії підтримувати високий рівень інтенсивності обстрілів.

"Це серйозна проблема. Найбільша проблема залишається у снарядах та БК. На цілому фронті 40-60% випущених з артилерії снарядів в бік України та українських оборонців виробництва Північної Кореї — це величезні цифри. Якщо б цей фактор забрати, то можливості вогневої підтримки та ураження ворога були б більш скоромні. Мільйони снарядів, які передавалися та продовжують передаватися, це суттєвий фактор. Але також фактор — це будь-яка інша допомога. Навіть не особовий склад, про який так багато говорили, а насамперед снаряди і БК", — наголосив Юсов.

Залежність Росії на міжнародній арені - думка експерта

До слова, в інтерв'ю Главреду керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок підкреслив, що у Росії обмежена суб'єктність і вона не є домінуючою.

"Щодо Росії, я вважаю, що вона не є повноправним суб'єктом широкого переговорного процесу. І переговорникам взагалі начхати на її економічні проблеми", - заявив експерт.

Іран та Росія - що відомо про відносини

Як раніше повідомляв Главред, через війну між Ізраїлем та Іраном у Путіна виникли серйозні проблеми. Вплив Москви на Близькому Сході значно послабився.

А ось експерт Михайло Гончар висловлював думку, що Росія "кине" Іран, якщо Трамп для неї вирішить питання України. За його словами, Іран навіть більш витончений у своїх діях, аніж Росія. Попри те, що вони діють як союзники, але при цьому не готові один за одного помирати.

Ба більше, ЗМІ писали про те, що Іран більше не передаватиме Росії "Шахеди". Причиною стала одна подія в Єлабузі.

Більше цікавих міжнародних новин:

Про джерело: Новини.LIVE

Новини.LIVE – це український інформаційно-політичний портал, який прагне надавати оперативну та ексклюзивну інформацію про події в Україні та світі. Він входить до медіахолдингу "Live. Network".

До 2022 року медіахолдинг "Live. Network" належав депутату від проросійської партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару. У 2022 році його медіаактиви, включно з "Новини.LIVE", купила підприємниця Ганна Ковальова.

Принципи роботи журналістів Новини.LIVE, як йдеться на офіційній сторінці:

  • повага до читача і його право на правду
  • об’єктивність та неупередженість
  • повнота і всебічний аналіз інформації
  • простота і доступність
  • відсутність прихованої реклами
  • унікальність та оперативність
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Іран новини КНДР Володимир Путін новини Ірану війна Росії та України Андрій Юсов Дрон Shahed-136 боєприпаси
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Затримано топ-агента ФСБ серед нардепів від ОПЗЖ - що відомо

Затримано топ-агента ФСБ серед нардепів від ОПЗЖ - що відомо

17:20Україна
Війська Путіна відводять сили із Сумської області: що задумав ворог

Війська Путіна відводять сили із Сумської області: що задумав ворог

15:35Фронт
Неприємне дежавю: у Польщі відзначилися прикрим вчинком щодо України

Неприємне дежавю: у Польщі відзначилися прикрим вчинком щодо України

15:26Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Бухати": покинутий Пресняков розповів про свій стан після розлучення

"Бухати": покинутий Пресняков розповів про свій стан після розлучення

Фортуна простягне руку: чотирьом знакам зодіаку круто пощастить 6 вересня

Фортуна простягне руку: чотирьом знакам зодіаку круто пощастить 6 вересня

"Тепер я це відчула": Олена Шоптенко зробила гучне зізнання

"Тепер я це відчула": Олена Шоптенко зробила гучне зізнання

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

Михайлове диво 2025: що в жодному разі не можна робити 6 вересня

Михайлове диво 2025: що в жодному разі не можна робити 6 вересня

Останні новини

17:58

Ретроградний Уран внесе корективи: як ТОП-4 знаки отримають прорив

17:20

Затримано топ-агента ФСБ серед нардепів від ОПЗЖ - що відомо

17:08

Ступка показав свою "улюблену кицюню" в купальнику

16:54

ТОП-4 продукти заберуть життя вашого собаки: що не можна не давати чотирилапим

16:52

Без цієї країни Росія зможе провоювати лише 1-2 місяці: експерт розкрив деталі

Росіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – ХилюкРосіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – Хилюк
16:42

Долар екстремально подешевшав, євро мчить вгору - новий курс валют на 8 вересня

16:29

Помінялися ролями: вівчарка влаштувала "сюрприз", поки господиня мила вольєрВідео

16:14

Українців попередили про ріст комуналки аж до 20%: названо неочікувану причину

15:35

Війська Путіна відводять сили із Сумської області: що задумав ворог

Реклама
15:26

Неприємне дежавю: у Польщі відзначилися прикрим вчинком щодо України

15:24

Наступ РФ триватиме до реальних переговорів - ГУР

14:59

Ваш собака дивиться телевізор: що це може розповісти про його характер

14:59

РФ стягує сили для нового наступу: названо небезпечний напрямок

14:54

Невже союзник встромив ніж: підтримка РФ з боку Ірану суттєво зменшилася

14:24

Коротке каре: Анджеліну Джолі зняли в новому образі

13:48

За чотири мільйони: син Потапа навчатиметься в елітній школі Великої Британії

13:43

Азербайджан міг передати МіГ-29 ЗСУ: ЗМІ дізналися важливі деталі

13:39

Як заморозити кавун і що з нього приготувати: рецепт вишуканого граніте

13:34

Таких рекордів ще не було: в Україні популярне м’ясо зросло у ціні на 39%

13:18

Путін висунув ультиматум: або згода на його умови, або війна до кінця - BBC

Реклама
12:46

Як швидко позбутися цвілі в будинку: простий, але дуже ефективний спосібВідео

12:41

Де не можна ставити телевізор: названо вісім найгірших місць для встановлення

12:40

Повний розгром військ РФ: ISW заявили про зрив планів Путіна на двох напрямках

12:28

Гороскоп на завтра 7 вересня: Овнам - серйозна сварка, Дівам - приємний подарунок

12:22

У Німеччині запропонували повертати військовозобов'язаних українців на батьківщину

12:21

"Раджу": дружина Остапчука похвалилася сумкою за астрономічну суму

12:00

Золотарьов: Вимога Путіна про переговори в Москві - це спроба тиску на Зеленського

11:43

Вибухи і "прильоти" в 14 областях: Зеленський про деталі масованих ударів РФ

11:17

"Трамп пихтить і пихтить, але не збирається знущатися над Путіним" - The Telegraph

10:38

Що буде, якщо подивитися в дзеркало в "диявольську годину": відповідь містиків і вчених

10:38

"Зростання тарифів неминуче": українців попередили про різке подорожчання

10:04

Чому 7 вересня не можна робити важливі покупки: яке церковне свято

09:23

РФ вдарила по залізниці біля Слов'янська: які поїзди рухаються із затримкою

09:20

ПриватБанк попередив про масштабний збій: важливі сервіси недоступні для клієнтів

08:53

Чому капуста в'яне на грядці: вся справа в її сусідахВідео

08:50

У ГУР назвали ймовірні терміни завершення війни та головну умову

08:25

Путін вважає Зеленського "нелегітимним": в ISW сказали, що диктатор має на увазі

08:10

Як на Покровському напрямку окупанти вирішили повторити операцію "Потік"Погляд

07:34

"Я не можу поїхати до столиці терориста": Зеленський запропонував Путіну місто зустрічі

06:10

Що виграв і що програв Путін в Пекіні?Погляд

Реклама
06:00

Фортуна простягне руку: чотирьом знакам зодіаку круто пощастить 6 вересня

05:00

"Тепер я це відчула": Олена Шоптенко зробила гучне зізнання

04:34

Чи гріх фарбувати волосся: священник вказав на важливий нюанс

04:00

Михайлове диво 2025: що в жодному разі не можна робити 6 вересня

03:30

Город у вересні: що посіяти, щоб насолоджуватися зеленню та овочами до зими

03:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні баскетболістів за 23 с

02:45

Катастрофічний сценарій: двом країнам загрожує знищення через зміну клімату

01:57

У регіоні відбуваються дуже дивні речі: експерт назвав наступу ціль РФ для атаки

01:38

Такого у світі немає: Україна обзавелася унікальною зброєю

00:42

"Люди чекають цього: Трамп зробив обіцянку про гарантії безпеки для України

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти