Орбан провалив в Угорщині скандальну ініціативу проти України, подробиці

Угорці фактично відмовилися голосувати проти вступу України до Євросоюзу.

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Орбану не вдалося нав'язати угорцям пропаганду про Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Коротко:

Орбан провалив "референдум" проти вступу України до ЄС

Проголосували лише 3-7% угорців

Так звана національна консультація, яку запустив в Угорщині прем'єр Віктор Орбан щодо вступу України до ЄС, провалилася. Бюлетені заповнили лише 3-7% угорців. Про це заявив лідер найбільшої опозиційної угорської партії Тиса Петер Мадяр.

На своїй сторінці у Facebook він розповів про те, що участь у голосуванні взяла мізерна частка угорців.

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"Урядова пропагандистська кампанія "Голосуй 2025" - це повний провал", - зазначив Мадяр.

Згідно з даними джерел політика, лише 3-7% угорців заповнили бюлетені. Ймовірно, проголосувало не більше 500 тисяч угорців.

Крім того, угорські чиновники нещодавно самі публічно визнали, що кількість голосів, які були подані через онлайн-систему, значно менша за кількість повернутих поштою бюлетенів. У такій ситуації, вважає Мадяр, всупереч пропаганді Будапешта, у "референдумі" взяли участь не більше 600 тисяч угорців (загалом в Угорщині близько 8 млн виборців, - ред.).

"Це найнижчий показник за всю "славну" історію національних консультацій. І їм "вдалося" добитися цього за декілька місяців, з тотальною мобілізацією і витраченими десятками мільярдів державних грошей. Повний провал", - наголосив Петер Мадяр.

Нагадаємо, навесні Орбан запустив чергову так звану національну консультацію в Угорщині. Цього разу акція була присвячена Україні: Будапешт цікавився у громадян, чи згодні вони на вступ Києва до Євросоюзу. Орбан лякав угорців казками про те, як вони збідніють, якщо Україна дійсно вступить до ЄС.

Коротко про Віктора Орбана / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, раніше Віктор Орбан заявив, що вступ України до Євросоюзу і НАТО нібито неможливий. За його словами, інтеграція Києва до Альянсу, мовляв, призведе до війни Європи з агресором Росією.

Крім того, Орбан несподівано "наїхав" на Росію. Як сказав угорський прем'єр, він не очікує, що російсько-українська війна набуде великих масштабів, оскільки в окупантів не вистачить на це сил.

"У Росії недостатньо потужності. Якщо вона не в змозі здолати Україну, то тим більше не зможе атакувати НАТО", - припустив Орбан.

Україну, мовляв, не можна приймати до ЄС, оскільки це "завадить" боротьбі з шахраями, говорив Віктор Орбан. За його словами, 80% шахраїв у банківській сфері нібито українці.

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Хто такий Петер Мадяр? Петер Мадяр — угорський політик і юрист. Він привернув увагу ЗМІ, коли 15 березня 2024 року оголосив про свій намір заснувати партію, пропонуючи альтернативу тому, що він вважав "штучним розколом" між парламентською опозицією та Fidesz-KDNP - правлячою коаліцією в Угорщині, пише Вікіпедія.

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