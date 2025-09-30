"Росіяни перемогли у війни": Орбан видав "порцію" цинічних заяв

Угорський премʼєр зробив суперечливі заяви про Росію та війну в Україні.

Орбан зробив нові заяви про Україну та Росію / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Ключові тези Орбана:

Росія нібито перемогла у війні проти України

Москва слабка у військовому та економічному плані

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив ряд цинічних заяв про війну в Україні. Зокрема, він сказав, що країна-агресор Росія нібито вже перемогла у війні проти України, при цьому Москва залишається слабкою у військовому та економічному плані. Відповідні заяви він зробив в етері радіошоу Harcosok Órája.

"Ця війна вже вирішена. Росіяни перемогли. Питання лише в тому, коли і з ким вони укладуть мир", - зазначив Орбан. відео дня

Водночас він зазначив, що Росія нібито не здатна завдати шкоди Угорщині через її військову, економічну та демографічну слабкість.

"Ми сильніші, але поводимося як слабші. Якщо російські безпілотники перетнуть територію Угорщини, ми просто їх зіб'ємо. Ми не боїмося", - підкреслив Орбан.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Заяви Орбана про Україну - новини за темою

Нещодавно Орбан заявив, що Україна може розпастись як держава і вона вже "втратила суверенітет". При цьому він цинічно наголосив на тому, що Україна існує нібито лише завдяки допомозі Заходу.

Пізніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга різко відреагував на слова Віктора Орбана. Він назвав його пропутінським і закликав його позбутися залежності від російських енергоносіїв.

Раніше Главред повідомляв, що Віктор Орбан заявив нібито про "вирішену долю" України. За його словами, після завершення війни країну поділять на три зони — російську, демілітаризовану та західну.

Інші новини:

Про персону: Віктор Орбан Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

