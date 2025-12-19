"Нас надули": Путін почав нити і виправдовуватися через війну

Що відомо:
- Путін зробив нові заяви
- Диктатор каже, що його "надули"
- Путін знову накинувся на НАТО
Російський диктатор Володимир Путін видав нові заяви, в яких він почав жорстко скиглити і вдавати з себе жертву. "Директор" Росії стверджує, що його "надули". Про це він сказав під час щорічного заходу "Підсумки року", відео розлетілися в Мережі.
Путін скаржиться на те, що йому відмовили у пройомі Росії в НАТО. При цьому він незадоволений і через те, що НАТО продовжило розширюватися. Він стверджує, що це нібито загрожує "непереможній" Росії.
"Нас у черговий раз обдурили. Відбулося кілька хвиль розширення НАТО. Це безумовно рух військової інфраструктури до наших кордонів викликає і викликав нашу законну заклопотаність. І звичайно в цих умовах нової системи безпеки в Європі вона досить актуальна", - каже Путін.
Він вимагає, щоб західні партнери виконували "дані обіцянки і зобов'язання".
"Нас надули і ми хочемо домогтися ситуації, коли вибудується надійна система безпеки в Європі", - додав диктатор.
Дивіться відео із заявою Путіна:
Чи можливе припинення бойових дій
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що нинішній "мирний план" - це чергові Мінські домовленості.
За його словами, перспективи припинення бойових дій у 2026 році немає.
"Бойові дії не зупиняться. Ніколи. Може зменшитися інтенсивність бойових дій, але це не скасовує і не змінює основне завдання Росії - захоплення наших територій", - підкреслив він.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що заяви російського президента Володимира Путіна про намір продовжувати війну і окупацію українських територій не є новими для Києва. Україна завжди вважала, що господар Кремля не бажає закінчувати війну.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також заявив, що російське керівництво налаштоване продовжувати війну в Україні наступного року. Воно взагалі не демонструє жодного бажання завершувати війну.
Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що припинення війни в Україні залежить значною мірою від позиції США і безпосередньо американського лідера Дональда Трампа.
