"Проводив операції за кордоном за наказом Путіна": ЗСУ могли ліквідувати генерала ГРУ

Анна Ярославська
19 грудня 2025, 12:10
Про можливу ліквідацію Андрія Авер'янова повідомив Олександр Невзоров. Офіційних підтверджень з боку РФ і України наразі немає.
Андрій Авер'янов
Андрій Авер'янов міг бути ліквідований / Колаж: Главред, фото: t.me/nevzorovtv

Коротко:

  • У Середземному морі міг бути атакований танкер тіньового флоту РФ
  • Повідомляється про двох загиблих і сімох поранених на борту
  • На танкері нібито перебували представники уряду РФ і ГРУ, причетні до диверсій і шпигунства в Європі
  • Могли ліквідувати генерала Андрія Авер'янова та кількох його заступників

Українські військові могли атакувати судно тіньового флоту Росії, яке йшло Середземним морем. Журналіст Олександр Невзоров із посиланням на власні джерела повідомив про можливу ліквідацію високопоставленого російського воєначальника.

"Є (не підтверджена) інформація про те, що в Середземному морі Силами оборони України було атаковано танкер тіньового флоту Росії. За попередньою інформацією, на кораблі перебували офіційні особи з уряду РФ, а також ГРУ РФ (ГУ ГШ), відповідальні за шпигунство дронами в Європі, саботаж і обхід санкцій", - написав Невзоров у Telegram.

За його даними Невзорова, безекіпажні катери вийшли з порту Греції, пройшли 500 км під водою, після чого запустили дрони.

Журналіст стверджує, що було атаковано танкер тіньового флоту РФ. За його інформацією, відомо про двох загиблих і сімох поранених, було поранено сімох осіб, двох - ліквідовано.

Невзоров також опублікував відео пожежі на кораблі:

Скриншот t.me/nevzorovtv

Пізніше Невзоров уточнив, що, за попередніми і не підтвердженими даними, "разом із судном нібито ліквідовано генерала ГРУ Андрія Авер'янова, а також кількох його заступників".

"Авер'янов відповідальний за тіньові оборудки, вбивства, вибухи, шпигунство в країнах ЄС, саботаж тощо. Він же стоїть за підривом літака Пригожина, отруєнням Скрипалів тощо. Він проводив операції за кордоном за наказом Путіна. Пересувався по ЄС на суднах "тіньового флоту". Оголошений у розшук у Чехії", - написав журналіст.

"Якщо все підтвердиться, то це буде однією з найбільш значущих операцій з ліквідації міжнародного злочинця за всю історію війни в Україні", - додав Невзоров.

Варто зазначити, що Невзоров назвав Авер'янова "начальником військової розвідки Росії", хоча станом на зараз Головне розвідувальне управління країни-агресора очолює адмірал Ігор Костюков.

Про персону: Олександр Невзоров

Олександр Невзоров – радянський, російський та український громадський діяч, опозиціонер, блогер, телеведучий; депутат Державної думи чотирьох скликань. Довірена особа кандидата у президенти Росії Володимира Путіна на виборах 2012 року.

Нвзоров - різкий критик Путіна останніми роками.

З листопада 2015 р. – ведучий програми "Паноптикум" на телеканалі "Дощ" спільно з Василем Уткіним, з січня 2017 р. – постійний гість щотижневої програми "Невзорівські середовища" на радіостанції "Эхо Москвы".

3 червня 2022 року, як повідомив сам Олександр, йому та його дружині Лідії Невзоровій, за указом президента України Володимира Зеленського, надано українське громадянство за визначні заслуги перед країною.

Офіційних підтверджень атаки не було. Телеканал "Прямий" публікує скріншот із невідомого російського джерела, де заявляють про атаку приблизно о 00:26. У повідомленні також ідеться про загибель одного з "високопоставлених співробітників однієї зі спецслужб".

Скриншот


Про атаку також пише болгарське видання Important News, щоправда, невідомо, чи посилаються вони на інформацію Невзорова, чи на власні джерела.

Українська сторона поки що не давала жодних коментарів щодо можливої атаки на російський танкер у Середземному морі або про ліквідацію генерала ГРУ.

"Тіньовий флот" РФ - останні новини

Як писав Главред, адміністрація Дональда Трампа фактично дозволила Україні завдавати ударів по російському "тіньовому флоту". Як повідомляє The Atlantic, Вашингтон усвідомлює можливі наслідки для світової енергетики, але розглядає такі заходи як важіль тиску на Володимира Путіна. У США розраховують, що ослаблення російської нафтової інфраструктури змусить Кремль активніше шукати шляхи для початку переговорів.

Безпілотники, задіяні Службою безпеки України, атакували нафтовий термінал у Приморську - ключовий порт Росії на Балтійському морі. Як повідомили в СБУ, саме через цей вузол проходить нафта, що транспортується Балтійською трубопровідною системою. Унаслідок удару сталося загоряння одного із суден у порту і пожежа на насосному об'єкті, через що відвантаження нафти було повністю припинено. За попередніми оцінками, добові втрати російського бюджету через зупинку експорту можуть сягати 41 мільйона доларів.

Раніше Україна вдарила санкціями по тіньовому флоту Росії. Під санкції потрапили компанії, які перевозять нафту морем, займаються логістикою та обслуговуванням танкерного флоту.

Коротко про тіньовий флот Росії

Тіньовий флот Росії (також "сірий флот", "темний флот") - це термін для опису кораблів, які використовуються при перевезенні нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу з РФ в обхід санкцій, запроваджених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.

Як пише Вікіпедія, тіньовий флот складається переважно із застарілих суден, що здійснюють навігацію без стандартної страховки судна. Судна використовують складні схеми власності та менеджменту компаній, а також часто змінюють свої назви. Власників таких суден часто складно встановити.

Як правило, кораблі тіньового флоту використовують так звані удбні прапори і функціонують з порушенням морських законів.

Російська Федерація витратила на створення тіньового флоту понад 8 млрд доларів.

За оцінкою Bloomberg від грудня 2023 року, 45% російської нафти транспортувалося за допомогою кораблів тіньового флоту.

Україна може посилити удари по тіньовому флоту РФ: думка експерта

Найближчим часом можуть посилиться удари ЗСУ по тіньовому флоту РФ, оскільки Україна має у своєму розпорядженні необхідні засоби. Про це заявив керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

"Засобів ураження у нас достатньо для виконання завдань і проведення запланованих операцій. Тому операції проти тіньового флоту в Чорному морі, вочевидь, триватимуть. Хоча, можливо, ці удари були лише сигналом - нагадуванням про те, що так робити не треба", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Павло Лакійчук

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

19:51

