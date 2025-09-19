Завершення війни в Україні: у США назвали ймовірні умови мирної угоди

Дональд Трамп продовжуватиме шукати шляхи і механізми, які дозволять йому зблизити сторони конфлікту.

https://glavred.net/world/zavershenie-voyny-v-ukraine-v-ssha-nazvali-veroyatnye-usloviya-mirnogo-soglasheniya-10699631.html Посилання скопійоване

У США прокоментували ситуацію навколо завершення війни / Колаж: Главред, фото: 82 ОДШБр, УНІАН

Головне:

Трамп прагне зіграти роль посередника у врегулюванні війни

США шукатимуть шляхи зближення сторін конфлікту

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп прагне зіграти роль посередника у врегулюванні війни, розв'язаної Росією проти України.

В ефірі Fox News представник Вашингтона наголосив, що американський лідер має намір виступати як миротворець, здатний вплинути на перебіг конфлікту.

відео дня

"Трамп продовжуватиме шукати шляхи і механізми, які дадуть йому змогу зблизити сторони конфлікту і виступити як миротворець. При цьому він не збирається нав'язувати умови - угода має бути взаємною", - зазначив дипломат.

Він також наголосив, що війна в Україні має бути завершена, а Трамп, на його думку, має вплив, щоб переконати союзників у НАТО і країнах Європи припинити будь-яку непряму підтримку Росії.

Вітакер додав, що масштаб загрози з боку РФ часто переоцінюється, оскільки Москва не змогла домогтися серйозних успіхів на полі бою з початку повномасштабного вторгнення.

"Я вважаю, що російську загрозу іноді дещо роздувають. Росія не досягла значущих результатів, а Україна навіть повернула частину своїх територій. Це, на мій погляд, вказує на слабкість Москви. Враховуючи, що російська економіка продовжує деградувати, продовжувати цю війну буде для Кремля дедалі важче", - підсумував він.

Імовірність "заморозки війни" - думка експерта

Уже восени можна очікувати конкретних кроків на дипломатичному рівні в напрямку врегулювання війни, розв'язаної Росією проти України. При цьому до переговорного процесу підключаються нові учасники - крім України, РФ і США, до нього залучаються також представники Європи і Китаю. Про це повідомив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За його словами, Китай протягом довгого часу займав вичікувальну позицію, але тепер готовий активно долучитися до переговорів.

Переговори про припинення вогню - новини за темою

Раніше у Путіна оголосили "паузу" в переговорах з Україною. Дмитро Пєсков сказав, що не варто очікувати "блискавичного результату" від переговорів.

Як раніше повідомляв Главред, Лавров раніше висунув головну умову Кремля. Він підкреслив, що зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна наразі не запланована.

Нагадаємо, раніше були названі варіанти гарантій безпеки України. У Reuters з посиланням на джерела повідомили, що США і союзники обговорюють варіанти військового захисту Києва від нападу РФ.

Інші новини:

Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред