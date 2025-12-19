Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін цинічно заявив про завершення війни в Україні: яка головна умова

Марія Николишин
19 грудня 2025, 11:47
3638
Путін знову згадав про усунення "першопричин війни".
Путін цинічно заявив про завершення війни в Україні: яка головна умова
Путін висунув умову для закінчення війни / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента

Головне із заяви Путіна:

  • Україна нібито відмовляється від завершення війни мирним шляхом
  • Росія готова і навіть "хоче" завершити війну "миром"
  • Кремль поки не бачить готовності Києва обговорювати територіальне питання

Російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що нібито Україна відмовляється від завершення війни мирними засобами. Про це він сказав під час щорічного заходу "Підсумки року".

За його словами, нібито Росія готова і навіть "хоче" завершити війну "миром на основі принципів, викладених президентом Росії влітку 2024 року в МЗС РФ".

відео дня

Путін також розповів, що у Кремлі "відчувають і знають" про "якісь сигнали" від України, що вони готові вести діалог. Втім, нахабно додав, що Москва "поки не бачить готовності Києва обговорювати територіальне питання".

"Росія готова завершити "конфлікт" на Україні, якщо будуть усуненні першопричин кризи", - заявив диктатор.

Він також не забув згадати про те, що Генштаб ЗС РФ йому відзвітував про нібито "захоплення" Сіверська, Покровська, Вовчанська та Куп'янська.

Заява Путіна про війну – відео:

Путін цинічно заявив про завершення війни в Україні: яка головна умова

Чи можливе припинення бойових дій

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що нинішній "мирний план" – це чергові Мінські домовленості.

За його словами, перспективи припинення бойових дій у 2026 році немає.

"Бойові дії не зупиняться. Ніколи. Може зменшитися інтенсивність бойових дій, але це не скасовує і не змінює основну задачу Росії – захоплення наших територій", - наголосив він.

Путін цинічно заявив про завершення війни в Україні: яка головна умова
Мирний план США / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що заяви російського президента Володимира Путіна про намір продовжувати війну та окупацію українських територій не є новими для Києва. Україна завжди вважала, що господар Кремля не бажає закінчувати війну.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також заявив, що російське керівництво налаштоване продовжувати війну в Україні наступного року. Воно взагалі не демонструє жодного бажання завершувати війну.

Водночас, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що припинення війни в Україні залежить значною мірою від позиції США та безпосередньо американського лідера Дональда Трампа.

Читайте також:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Володимир Путін війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Місто скоро буде зачищене, ЗСУ потужно контрнаступають - військовий

Місто скоро буде зачищене, ЗСУ потужно контрнаступають - військовий

12:55Фронт
"Проводив операції за кордоном за наказом Путіна": ЗСУ могли ліквідувати генерала ГРУ

"Проводив операції за кордоном за наказом Путіна": ЗСУ могли ліквідувати генерала ГРУ

12:10Україна
Путін цинічно заявив про завершення війни в Україні: яка головна умова

Путін цинічно заявив про завершення війни в Україні: яка головна умова

11:47Війна
Реклама

Популярне

Більше
Потужне похолодання налетить на Україну: коли регіони накриє морозна зима

Потужне похолодання налетить на Україну: коли регіони накриє морозна зима

Чому 19 грудня не можна займатися домашнім прибиранням: яке церковне свято

Чому 19 грудня не можна займатися домашнім прибиранням: яке церковне свято

Путін був "розлючений": соратник глави РФ виступив проти війни з Україною - NYT

Путін був "розлючений": соратник глави РФ виступив проти війни з Україною - NYT

Ціни обвалилися уже на 30%: популярний вид м'яса в Україні стрімко дешевшає

Ціни обвалилися уже на 30%: популярний вид м'яса в Україні стрімко дешевшає

В Україні планують нові правила для літніх водіїв: експерт розкрив деталі

В Україні планують нові правила для літніх водіїв: експерт розкрив деталі

Останні новини

13:02

Слова "хештег" в українській мові немає: як правильно називати дивний символ

12:58

Святкові традиції СРСР: чому Новий рік тоді був справжнім випробуванням для родини

12:55

Місто скоро буде зачищене, ЗСУ потужно контрнаступають - військовий

12:28

Навіщо водії кладуть миску з сіллю в авто - хитрий трюк проти трьох проблем

12:26

Тіна Кароль переспівала свій легендарний хіт українською мовоюВідео

Росія хоче позбавити Одесу електроенергії та розраховує на соціальну напругу - СлавськийРосія хоче позбавити Одесу електроенергії та розраховує на соціальну напругу - Славський
12:10

"Проводив операції за кордоном за наказом Путіна": ЗСУ могли ліквідувати генерала ГРУ

11:57

Як швидко відмити сито: геніальний метод, який економить час і воду

11:47

Путін цинічно заявив про завершення війни в Україні: яка головна умоваВідео

11:46

Дружина втікача Влада Ями показала, від чого плаче танцюрист

Реклама
11:43

Майже 80 років носило ім'я організатора терору і друга Леніна - що це за місто України

11:19

Антициклон атакує Україну: скоро погода різко змінить своє русло

11:16

Стоцька з копією Кіркорова похвалилася луком: який вигляд має донька співачки

11:14

Тримач для зубних щіток чорний та погано пахне: як його правильно чистити

10:57

Чому рахунки українців за світло не зменшуються навіть із відключеннями: пояснення ДТЕК

10:31

Посилює атаки проти Європи: в ISW заявили про вступ РФ у "нульову фазу"

10:11

Чи можна купувати одяг до народження дитини: священник розставив крапки над "і"Відео

09:59

Ворог має успіх у двох областях: у DeepState розповіли, де ситуація найбільш напружена

09:43

Путін був "розлючений": соратник глави РФ виступив проти війни з Україною - NYT

09:27

Удар РФ по Одеській області: люди залишились без води і тепла, скасовано поїздиФото

08:58

Гороскоп на завтра 20 грудня: Терезам - світлі моменти, Козорогам - конфлікт

Реклама
08:32

У разі падіння Покровська: відомо, які напрямки можуть стати "гарячими"Відео

08:10

Розділ України і паскудний мир – до чого призведуть переговори і "план Трампа" у 2026 роціПогляд

07:45

Дрони атакували три регіони РФ: горить ТЕЦ в Орлі та хімзавод у Тольятті, немає світла

07:02

Євросоюз схвалив €90 млрд допомоги Україні без використання активів РФ

06:12

Найважливіший Таро-розклад року: що принесе молодик 20 грудня всім знакам зодіаку

06:10

В окупантів нова тактика: що задумав ПутінПогляд

04:30

Доля подарує справжнє різдвяне диво: двом знакам зодіаку пощастить 25 грудня

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці жаби та равлика за 17 секунд

03:46

Хвилина і можна виходити на вулицю: як стильно зав'язати шарф на голові

03:03

Дезодорант чи антиперспірант: що реально зупиняє запах і піт та яка між ними різницяВідео

02:50

Чотири знаки зодіаку схоплять удачу за хвіст - названо щасливчиків 2026-го року

02:23

Як почистити зварені яйця за 5 секунд: дуже простий, але дієвий метод

01:55

"НАТО не обов’язково": Кулеба назвав, які гарантії реально захистять Україну

00:18

Топ-8 для "Шахтаря" та прощальний акорд киян: підсумки матчів українських команд

00:01

"Фантастичних умов не буде": Арахамія різко оцінив шанси мирної угоди з РФ

18 грудня, четвер
23:52

Потужне похолодання налетить на Україну: коли регіони накриє морозна зима

23:08

Маму вбили на очах у дітей: "Шахед" влетів у машину, в якій було троє дітей

22:40

Пів дня у темряві: ДТЕК опублікував нові графіки для Дніпропетровщини на 19 грудняФото

21:58

В Україні планують нові правила для літніх водіїв: експерт розкрив деталіВідео

21:47

7 ідей новорічного манікюру 2026, які вразять усіх

Реклама
21:44

"Росія змінює думку": Трамп виступив з попередженням для УкраїниВідео

21:21

Як зрозуміти, що кіт щасливий - названо десять неочевидних ознакВідео

20:44

Союзники збираються розмістити війська в Україні: Bloomberg розкрила плани

20:40

Як зміниться курс валют перед святами: на ринку назріває несподіваний поворот

20:27

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 19 грудняФото

20:19

Мирний план Трампа не припинить війну - яку пастку готують для України

20:15

Водіїв закликали поставити тарілку з водою на пасажирському сидінні - для чого

19:51

Вводяться нові графіки на 19 грудня: що буде зі світлом у п'ятницю

19:30

Чому у готелях немає 13 поверху: пояснення здивує багатьох

19:27

"Орєшнік" вже на бойовому чергуванні в Білорусі: за скільки ракета долетить до України

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти