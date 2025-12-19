Путін цинічно заявив про завершення війни в Україні: яка головна умова

Путін знову згадав про усунення "першопричин війни".

https://glavred.net/war/putin-cinichno-zayavil-o-zavershenii-voyny-v-ukraine-kakoe-glavnoe-uslovie-10725446.html Посилання скопійоване

Путін висунув умову для закінчення війни / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента

Головне із заяви Путіна:

Україна нібито відмовляється від завершення війни мирним шляхом

Росія готова і навіть "хоче" завершити війну "миром"

Кремль поки не бачить готовності Києва обговорювати територіальне питання

Російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що нібито Україна відмовляється від завершення війни мирними засобами. Про це він сказав під час щорічного заходу "Підсумки року".

За його словами, нібито Росія готова і навіть "хоче" завершити війну "миром на основі принципів, викладених президентом Росії влітку 2024 року в МЗС РФ".

відео дня

Путін також розповів, що у Кремлі "відчувають і знають" про "якісь сигнали" від України, що вони готові вести діалог. Втім, нахабно додав, що Москва "поки не бачить готовності Києва обговорювати територіальне питання".

"Росія готова завершити "конфлікт" на Україні, якщо будуть усуненні першопричин кризи", - заявив диктатор.

Він також не забув згадати про те, що Генштаб ЗС РФ йому відзвітував про нібито "захоплення" Сіверська, Покровська, Вовчанська та Куп'янська.

Заява Путіна про війну – відео:

Чи можливе припинення бойових дій

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що нинішній "мирний план" – це чергові Мінські домовленості.

За його словами, перспективи припинення бойових дій у 2026 році немає.

"Бойові дії не зупиняться. Ніколи. Може зменшитися інтенсивність бойових дій, але це не скасовує і не змінює основну задачу Росії – захоплення наших територій", - наголосив він.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що заяви російського президента Володимира Путіна про намір продовжувати війну та окупацію українських територій не є новими для Києва. Україна завжди вважала, що господар Кремля не бажає закінчувати війну.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також заявив, що російське керівництво налаштоване продовжувати війну в Україні наступного року. Воно взагалі не демонструє жодного бажання завершувати війну.

Водночас, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що припинення війни в Україні залежить значною мірою від позиції США та безпосередньо американського лідера Дональда Трампа.

Читайте також:

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред