"Місто спалахне, почнеться ефект доміно": де в Росії може початись бунт проти влади

Юрій Берендій
18 січня 2026, 14:54
Санкт-Петербург через накопичену соціальну напругу та низький рейтинг місцевої влади може стати осередком протестів, зазначила аналітик.
Розпад Росії - де в Росії може початись бунт проти влади / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • У Санкт-Петербурзі можуть початись масштабні протести
  • Містяни не задоволені місцевою владою
  • Протести в Петербурзі можуть запустити ефект доміно

Одним із головних чинників потенційної зміни влади в Росії може стати нестабільність у Санкт-Петербурзі. У столиці РФ ймовірність серйозних потрясінь нижча, тоді як у Петербурзі вона значно вища. Історично це місто було столицею Російської імперії та ареною трьох революцій, тож заворушення там можуть серйозно вплинути на ситуацію й у самій Москві. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова.

Вона зазначила, що у Петербурзі накопичилося чимало передумов для соціального вибуху. Місцевий губернатор має надзвичайно низький рейтинг і стикається з численними претензіями з боку жителів, і це стосується не лише питань захисту міста.

"Як ми пам'ятаємо, Петербург і Ленінградська область — це різні суб'єкти федерації, і та забудова, яка формально йде в Ленінградській області, фактично це житлові комплекси, які знаходяться в Петербурзі і при цьому не забезпечені нормальними комунікаціями — і далі за списком", - вказала вона.

Курносова також підкреслила проблеми з міграцією. За її словами, великий приплив людей до міста спричиняє незадоволення серед корінних петербуржців та ленінградців. До цього додаються величезні туристичні потоки, до яких місто не звикло. Через обмеження на подорожі до Європи багато росіян відправляються до Петербурга, що створює додаткові точки соціальної напруги.

"Тому я вважаю, що Петербург цілком може спалахнути і стати однією з ключових больових точок, з яких може початися ефект доміно в Росії", - резюмує вона.

Як писав Главред, Росія у нинішньому вигляді не має права на подальше існування, однак країна може зберегтися за умови глибокої трансформації. Вона має побудувати нормальну, демократичну модель управління і дати свободу тим народам, які хочуть жити окремо. Таку позицію висловив колишній депутат Держдуми п’ятого і шостого скликань, російський опозиційний політик Ілля Пономарьов.

На його переконання, майбутнє Росії можливе лише у форматі повноцінної республіки, яка визнає право інших народів на самовизначення та не перешкоджатиме їхньому прагненню до незалежності.

"У моєму ідеальному світі майбутня Російська республіка відпускає ті народи, які не хочуть жити всередині неї, і будує нормальне суспільство, нормальну державу з нормальною правовою системою, безпечною для сусідів. Дуже багато хто скептично ставиться до можливості такого сценарію. Але якщо від самого початку сказати, що це неможливо, значить, ми будемо воювати нескінченно. Не думаю, що це в інтересах Росії або України. Тому треба докласти всіх зусиль для того, щоб це сталося. Це в інтересах усіх народів, які живуть на пострадянському просторі і не тільки", - підкреслив Ілля Пономарьов.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія може розвалитись на менші суб'єкти. Попри зовнішні ознаки стабільності, країна може піти шляхом, подібним до розпаду СРСР. Таку оцінку висловив колишній очільник Луганської ВЦА та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Ще до початку війни проти України у 2014 році навіть мешканці Єкатеринбурга часто наголошували на своїй окремій ідентичності, називаючи себе не росіянами, а сибіряками, на що звернув увагу військовий аналітик і ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман.

Водночас, за оцінкою військового експерта, полковника запасу ЗСУ та льотчика-інструктора Романа Світана, здатність Росії утримуватися "на плаву" та продовжувати війну напряму залежить від нафтогазового сектору. У разі руйнування цієї галузі країна може зіткнутися з процесом розпаду вже протягом пів року.

Про персону: Ольга Курносова

Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO.

