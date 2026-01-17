Еліти РФ почали домовлятися з США: Курносова оцінила можливість арешту Путіна

Російський диктатор може опинитися з мішком на голові, але для цього має відбутися дещо важливе.

Захопленням Путіна можуть зайнятися еліти РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/news_kremlin

Що сказала Курносова:

Захоплення Мадуро стало сигналом для еліт РФ

Російські еліти можуть домовитися з США про захоплення Путіна

Путіна можна доставити після захоплення в Гаагу

Після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро прозвучало декілька заяв про перспективу викрадення США кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це так багато кажуть тому, що з точки зору кремлівської еліти це найвигідніший для них сценарій. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова.

Еліта РФ почала домовлятися

Вже зараз еліта країни-агресорки Росії почала розуміти, що може домовитися. І мова йде не лише про Кирила Дмитрієва. Є інші представники еліти, які з власної ініціативи намагаються домовитись у Сполучених Штатах.

"Відповідно, якщо комусь із них Трамп, умовно кажучи, кивне і скаже: "Так, якщо ви це зробите, я вас підтримаю", – і запропонує щось схоже на те, що запропонували Делсі Родрігес, далі все стає досить простим. Якщо раптом Путін кудись зникає, виконувачем обов'язків стає Мішустін, який цілком можливо може стати тим технічним президентом, який на перехідний період зможе реалізувати ті зобов'язання, які на нього покладуть", - пояснила Курносова.

Залишається відкритим питання, яким чином це зможуть реалізувати. Спецназ не буде вриватися до Путіна, тому самі еліти мають зрозуміти, як їм надіти диктатору мішок на голову і куди його відвезти.

"Ордер Міжнародного кримінального суду ніхто не скасовував, і теоретично його можна доставити і до Гааги", - зауважила секретар форуму російської опозиції на підтримку України.

Як удари по Венесуелі вплинуть на тіньовий флот РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами експерта Вадима Денисенка, дуже важливо, що венесуельська нафта відіграє велику роль для так званого тіньового флоту. Зараз росіяни змішують російську нафту з венесуельською, яка також продається в режимі тіньового флоту і продають її в районі Індонезії і не тільки , як нафту третіх країн.

Якщо Трампу вдасться бліц-криг зі зміною режиму Мадуро, це може ускладнити роботу російського тіньового флоту. Не зупинить, звичайно, але ускладнить фінансові та логістичні ланцюжки.

Вплив захоплення Ніколаса Мадуро на РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що США провели операцію із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Після цього у журналістів виникло питання, чи не планує американський президент подібну операцію з кремлівським диктатором. Трамп відповів, що у цьому потреба навряд чи виникне.

Раніше повідомлялося, що наслідки зміни режиму у Венесуелі мають воістину глобальний характер. Проголошення "доктрини Донро" - у поєднанні з кроками Трампа зі зближення з Росією та Китаєм - свідчать про те, що його приваблює світовий порядок, організований навколо сфер впливу великих держав.

Напередодні стало відомо, що плани президента США Дональда Трампа щодо повалення режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро можуть мати масштабні наслідки для економіки Росії.

Про персону: Ольга Курносова Ольга Володимирівна Курносова (нар. 24 лютого 1961, Ленінград) - російська політична активістка радикально-демократичного спрямування, видатний діяч антипутінської опозиції. У 1990-1993 - депутатка Ленради 21-го скликання. Брала участь у створенні Союзу правих сил, Об'єднаного громадянського фронту, російської "Солідарності". Відома як непримиренна противниця Володимира Путіна і його режиму, організаторка Маршів незгодних і масових протестних акцій 2011-2013 років. У 2022 році, після початку російського вторгнення в Україну, емігрувала до Польщі, була делегатом "З'їзду народних депутатів", пише Вікіпедія.

