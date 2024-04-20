Сенат США готовий розглянути законопроект про допомогу Україні: дата голосування

Після голосування за законопроект у Палаті представників, сенатори обох партій уклали угоду, що дозволить провести голосування в Сенаті.

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Коли Сенат США розгляне законопроект / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Сенат США розгляне законопроект про допомогу Україні, який був ухвалений Палатою представників, вже у вівторок, 23 квітня. Про це повідомив лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер, пише Independent.

Після голосування за законопроект у Палаті представників, сенатори від Демократичної та Республіканської партій уклали угоду, що дозволить провести голосування в Сенаті за допомогу Україні.

"Тепер Сенат готовий зробити наступний крок", - заявив Шумер. відео дня

За його словами, Сенат проведе голосування щодо допомоги Україні у вівторок, 23 квітня, у другій половині дня. Після схвалення сенаторами законопроект повинні передати на підпис президенту США Джону Байдену.

Окрім законопроекту про допомогу для України, очікується схвалення ще двох законопроектів, спрямованих на підтримку Ізраїлю та Тайваню. Зазначається, що деякі з цих законодавчих актів вже пройшли через верхню палату Конгресу США, що робить процес передачі документів на підпис президенту Джо Байдену "досить простим".

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Допомога Україні від США - останні новини

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США підтримала законопроект про надання допомоги Україні. В рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. "За" законопроект про допомогу Україні проголосували 310 конгресменів, проти - 112.

Також 20 квітня у США проголосували за законопроєкт №8038 про конфіскацію заморожених активів РФ для України. Закон набрав необхідну кількість голосів у Палаті представників США. "За" проголосували 360 конгресменів, "проти" - 58.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський подякував Палаті представників Конгресу США, обом партіям та спікеру Майку Джонсону за "рішення, яке зберігає правильний хід історії".

Президент США Джон Байден схвально висловився про прийняте рішення Палати представників. Він закликав Сенат негайно розглянути та затвердити пакет документів, щоб він міг підписати його у найкоротші терміни.

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