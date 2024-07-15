"Ракетних атак РФ дедалі більше": у ФРН заговорили про передачу ЗСУ бойових літаків

ФРН має допомогти Україні відновити суверенітет над своїм повітряним простором, каже Фрідріх Мерц.

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Фрідріх Мерц висловився за передачу Україні бойових літаків / Колаж: Главред, Фото: Bundeswehr/Kroth, Facebook/MerzCDU

Лідер Християнсько-демократичного союзу, найбільшої опозиційної партії в Німеччині, Фрідріх Мерц висловився за посилення підтримки України в захисті від російської агресії.

Він говорить про необхідність постачання Берліном Києву бойових літаків. Про це німецький політик заявив в ефірі телеканалу ARD, повідомляє DW.

"Я вважаю, що ми повинні допомогти Україні принаймні відновити суверенітет над власним повітряним простором. Оскільки ці ракетні атаки, яких зараз відбувається дедалі більше й більше, на інфраструктуру, на об'єкти електро- та водопостачання, на лікарні та будинки для людей похилого віку, не можуть бути взяті під контроль лише з землі", - заявив лідер німецької опозиційної сили.

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Він зазначив, що постачання Україні бойових літаків є вже вирішеним питанням у багатьох країнах, також у ЄС. Мерц вважає, що Берлін не повинен залишатися осторонь у цьому питанні.

"Ми, німці, не можемо залишитися осторонь", - заявив лідер ХДС.

Що відомо про Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. укр. "Німе́цька хви́ля") — німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія. "Німецька хвиля" заснована 3 травня 1953 року. До 2003 року станція базувалася в Кельні, проте на 50-річчя центр трансляції перемістився до Бонна в нім. Schürmann-Bau ("Будівля Шюрманна"), у Боннському міжнародному діловому кварталі (урочистості відбулися 27 липня). За часів існування СРСР і "холодної війни", "Німецька хвиля" була одним із провідних західних радіо-ЗМІ, що передавала вільну інформацію мовами народів СРСР про життя в "Країні Рад" та у вільному світі, що придушувалася радянською цензурою. На території Радянського Союзу передачі "Німецької Хвилі" "глушилися" засобами активної радіоелектронної боротьби ("шумотрон"), а саму радіостанцію радянська пропаганда прилічувала до так званих "Ворожих голосів".

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