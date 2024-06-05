Розкрито ракети для F-16, які здатні знищити аеродром "Енгельс"

Перша партія західних винищувачів F-16 прибуде в Україні влітку.

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На застосування F-16 для ударів по Росії потрібна буде згода країн, що їх передали / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Повітряні сили США

Ракети AGM-158 JASSM дальністю від 300 до 950 км американського виробництва можуть знищити таку ворожу ціль як військовий аеродром усередині Росії, зауважив військовий експерт Роман Світан.

В ефірі 24 каналу Світан пояснив, що борти переданих Україні F-16 розраховані на AGM-158. Перші 6 винищувачів зможуть нести до 12 таких ракет, тобто по дві на кожен літак.

Аеродром Енгельс - один з найбільших військово-повітряних баз у Росії, яку використовують під бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС.

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Також на території обʼєкту зберігається сховище авіаційного гасу.

Втім, на використання цих ракет все ще буде потрібен дозвіл Сполучених Штатів, адже ідеться не про прикордонну зону включно з Бєлгородською та Курською областями, а про відстань у 1,2 тисячі км від Києва.

Також на застосування цих ракет, як і самих F-16, потрібен дозвіл країни, що їх передає. Відомо, що Бельгія заборонила завдавати подарованою авіацією ударів по території Росії, а ось Нідерланди такі атаки схвалили.

"Тільки уявіть, яке там море авіаційного гасу. Воно розташоване в карстових печерах під Енгельсом. Якщо десяток AGM-158 JASSM зайдуть у вентиляційні шахти чи вузли подачі авіаційного гасу сховищ, то Волга змінить річище, а бази "Енгельс" не залишиться. Багато питань щодо Саратова, вікна та двері виб’є", - поділився Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

F-16 - коли в Україні

Країни-партнерки не розголошують конкретних дат передачі F-16, задовольняючись натомість приблизним терміном - улітку. Втім, ідеться лише про першу партію американських літаків.

Говорячи про повітряні атаки ЗСУ на аеродроми росіян, у США наголосили, що жодних обмежень з цього приводу не давали - українці знищують ворожі літаки над своєю та російською територією з початку повномасштабного вторгнення.

Водночас Україна може застосовувати крилаті ракети Storm Shadow/SCALP на 250 км. Наразі їхня дальність обмежена з огляду на використання ЗСУ старої радянської авіації.

F-16 - основні характеристики / Інфографіка Главреда

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