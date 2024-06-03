Нідерланди дали 'залене світло': ЗСУ будуть використовувати F-16 для ударів по Росії

Міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен повідомила, що Україна зможе використовувати надані Нідерландами винищувачі F-16 для завдання ударів по цілях на території країни-агресорки Росії.
"Не існує обмежень у бельгійському стилі. Ми застосовуємо той самий принцип, який ми застосовували до будь-якої іншої поставки: як тільки ми передаємо її Україні, її можна використовувати", - сказала вона, передає Politico.
У Міноборони Нідерландів наголосили, що потрібно дотримуватись правил.
"Ми лише просимо їх дотримуватись міжнародного права та права на самооборону, як зазначено у Статуті ООН", – зазначила Оллонгрен.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
Нагадаємо, що Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16. Стало відомо, що країна поставить Україні 30 своїх винищувачів F-16 до 2028 року. Перші літаки мають бути поставлені вже до кінця 2024 року. Бельгійська оборона також візьме зі своїх запасів боєприпаси для оснащення F-16.
У Данії видали важливу заяву про передачу F-16 та повідомили про критичну ситуацію на фронті. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що данські винищувачі F-16 незабаром доправлять в Україну.
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