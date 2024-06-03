Нідерланди дали 'залене світло': ЗСУ будуть використовувати F-16 для ударів по Росії

Україні дозволили використовувати винищувачі F-16 для ударів по цілях у Росії.

https://glavred.net/ukraine/niderlandi-dali-zalene-svitlo-zsu-zmozhe-vikoristovuvati-f-16-dlya-udariv-po-rosiji-10570082.html Посилання скопійоване

Україна буде бити F-16 по Росії / колаж: Главред, фото: pexels, Вікіпедія

Міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен повідомила, що Україна зможе використовувати надані Нідерландами винищувачі F-16 для завдання ударів по цілях на території країни-агресорки Росії.

"Не існує обмежень у бельгійському стилі. Ми застосовуємо той самий принцип, який ми застосовували до будь-якої іншої поставки: як тільки ми передаємо її Україні, її можна використовувати", - сказала вона, передає Politico.

У Міноборони Нідерландів наголосили, що потрібно дотримуватись правил.

відео дня

"Ми лише просимо їх дотримуватись міжнародного права та права на самооборону, як зазначено у Статуті ООН", – зазначила Оллонгрен.

Що відомо про F-16 / Инфографика: Главред

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Нагадаємо, що Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16. Стало відомо, що країна поставить Україні 30 своїх винищувачів F-16 до 2028 року. Перші літаки мають бути поставлені вже до кінця 2024 року. Бельгійська оборона також візьме зі своїх запасів боєприпаси для оснащення F-16.

У Данії видали важливу заяву про передачу F-16 та повідомили про критичну ситуацію на фронті. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що данські винищувачі F-16 незабаром доправлять в Україну.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред