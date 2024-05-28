Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16: коли чекати на перші літаки

Бельгія увійшла в "коаліцію F-16" у 2023 році разом із Нідерландами, Данією та Норвегією.

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Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16 / Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Вікіпедія

Бельгія поставить Україні 30 своїх винищувачів F-16 до 2028 року. Перші літаки мають бути поставлені вже до кінця року. Про це заявила міністр закордонних справ Хаджа Лабіб.

Як передає RTL, Бельгія запропонує Україні тридцять своїх винищувачів-бомбардувальників F-16 до 2028 року з постачанням перших літаків "до кінця цього року".

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Це зобов'язання буде оформлено в угоді, яку буде підписано 28 травня в Брюсселі з нагоди візиту до столиці президента України Володимира Зеленського.

Бельгія увійшла в "коаліцію F-16" у 2023 році разом із Нідерландами, Данією та Норвегією, щоб надати Києву серію винищувачів-бомбардувальників для відбиття російського наступу.

Спочатку Бельгія займалася тільки навчанням, технічною та логістичною підтримкою. Але восени минулого року уряд пообіцяв також надати певну кількість літаків, щойно будуть поставлені перші винищувачі F-35.

Перспектива затягування поточних справ у Бельгії після виборів також спонукала уряд прискорити вирішення цього питання. Бельгійська оборона також візьме зі своїх запасів боєприпаси для оснащення F-16, призначених для України.

Основні характеристики F-16 / Інфографіка: Главред ​

На думку Лабіб, ця підтримка Києва необхідна, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна, який вирішив, за її словами, відсунути кордони європейських країн.

Також глава бельгійської дипломатії відповіла на запитання, чи можуть російські танки одного разу вторгнутися в Брюссель.

"Якщо ми дозволимо (Володимиру Путіну), це не неможливий сценарій", - заявив Лабіб.

Візит Зеленського до Бельгії

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 28 травня відвідає Бельгію з офіційним візитом.

Під час свого візиту Зеленський має підписати останню з низки безпекових угод із західними союзниками.

Також у Зеленського заплановані зустрічі з королем Філіпом I, прем'єр-міністром Александром Де Кроо і міністром оборони Людовіном Дедондером. Вони обговорюватимуть військову підтримку Бельгією України.

Постачання Україні літаків F-16

Бельгійський уряд вирішив прискорити постачання Україні винищувачів F-16 і зробити це вже до кінця 2024 року. Про це заявили прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо та міністр оборони Людівін Дедондер.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що перші поставки винищувачів F-16 Україні почнуться цього року. Нідерланди планують передати Україні 24винищувачі.

Перша група українських пілотів закінчила навчання на винищувачах F-16 на військовій базі в Аризоні в США. Кількість пілотів і точна дата випуску не уточнюється "з міркувань їхньої безпеки". Про це повідомив представник Повітряних сил Національної гвардії США Ерін Ганніган. Пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. Зараз пілоти прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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