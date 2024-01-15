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Taurus можуть зруйнувати Кримський міст: у Бундестазі вимагають передати Києву ракети

Олексій Тесля
15 січня 2024, 19:06
Фрідріх Мерц звернувся із закликом до федерального канцлера Олафа Шольца.
Taurus, Мерц
Фрідріх Мерц закликає передати Україні ракети Taurus / Колаж: Главред, Фото: Bundeswehr/ Kroth, Facebook/MerzCDU

Лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц закликав уряд Олафа Шольца передати Україні німецькі крилаті ракети Taurus.

Вони могли б зруйнувати побудований окупантами Кримський міст, який є найважливішим маршрутом поставок російських сил вторгнення в Україну, сказав він в інтерв'ю порталу Table Media.

Німецький політик упевнений, що федеральний канцлер Олаф Шольц все ще повинен відповісти німецькому народу, чому він не постачає Україну цією зброєю.

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"Це все ще тактика? Це невігластво? Він повинен відповісти нам усім, включаючи мене, на це питання", - додав Мерц.

Ракети Taurus - що про них відомо

Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км.

Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг.

Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування).

З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Ракети Taurus для України

Раніше повідомлялося, коли в Україні з'являться Taurus. На Заході падає підтримка України, проте у Києва все ще є шанс виправити ситуацію.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що далекобійні ракети Taurus нібито "не зможуть значно змінити хід війни".

Більшість німців підтримують рішення канцлера Олафа Шольца про те, щоб поки не передавати ЗСУ далекобійні ракети Taurus. Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом YouGov.

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новини Німеччини Бундестаг Олаф Шольц війна Росії та України Ракети Taurus
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