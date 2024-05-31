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"На шляху до України": у Данії видали важливу заяву про передачу F-16

Юлія Закрепа
31 травня 2024, 20:24
342
У Данії повідомили, що зараз мають безпекові зобов’язання від усіх північноєвропейських країн.
'На шляху до України': у Данії видали важливу заяву про передачу F-16
Україна готується до отримання F-16 / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Повітряні сили США

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що данські винищувачі F-16 незабаром доправлять в Україну. Про їх передачу країни домовились ще раніше.

Фредеріксен наголосила, що сьогоднішня зустріч у Стокгольмі є сильним меседжем того, що всі люди у Північній Європі твердо стоять поруч з Україною.

"Другий меседж дуже чіткий - ми повинні прискорити та наростити нашу підтримку України, тому що ситуація на полі бою є дуже критичною. Зараз ми маємо безпекові зобов’язання від усіх північноєвропейських країн. Ми передали Україні багато військової допомоги і хочемо передати ще більше. Скоро данські F-16 будуть", - сказала прем’єр-міністр.

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'На шляху до України': у Данії видали важливу заяву про передачу F-16
Що відомо про винищувач F-16 / Инфографика: Главред

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Нагадаємо, що Україна вперше отримала літаки ДРЛВ. Передача Україні літаків ДРЛВ може без зайвої гіперболізації вважатися подією багатьох десятиліть і за своєю важливою роллю в забезпеченні авіаційної сфери.

Україна зможе винищувачами F-16 бити по Росії. Коли йдеться про самооборону, у цій ситуації для України не повинно бути жодних кордонів, сказала міністр закордонних справ Нідерландів Ганке Брюінс Слот.

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