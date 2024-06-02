Передача F-16 Україні: в ISW вказали, що не можна ЗСУ випускати з поля зору

У ISW звертають увагу на виклики, пов'язані з рішенням європейських країн дозволити F-16 завдавати ударів по Україні, що впливає на операції Повітряних сил.

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Передача Україні F-16: прогноз ISW / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Повітряні сили США

Мінливість влади окремих європейських країн щодо рішення - дозволяти чи ні використання винищувачів F-16 для ударів ЗСУ по території країни-агресора Росії - ускладнить здатність української армії планувати і реалізовувати військові операції. Про це заявили у своєму черговому прогнозі аналітики Інституту вивчення війни(ISW).

Як кажуть фахівці, окремі західні політики показують різне бачення з приводу майбутнього використання Україною винищувачів F-16.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кро зазначив, що українська армія зможе використовувати F-16, які передасть його країна, тільки на території України - як підконтрольній, так і в тимчасово окупованих країною-агресором РФ районах. При цьому поки не зрозуміло, чи дозволить Брюссель використовувати літаки для ударів по території Росії з українського повітряного простору.

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Керівник Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна не ставила Україні жодних обмежень на використання голландських винищувачів F-16. За її словами, українські Повітряні сили можуть використовувати ці винищувачі "над або на території Росії", якщо Україна дотримується статті 51 Статуту ООН і міжнародного гуманітарного права.

Як ідеться у звіті ISW, постійні зміни в політиці урядів країн Заходу щодо F-16 вимагатимуть від Києва уважно відстежувати, які винищувачі українські Повітряні сили можуть, а які - не можуть використовувати для нанесення тих чи інших ударів.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (у перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) - американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений 1974 року компанією General Dynamics. Передано в експлуатацію 1978 року. F-16, завдяки своїй універсальності та відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління і користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжують виробляти на експорт.

Винищувачі F-16 для України - головні новини за темою:

Перша група українських пілотів завершила навчання на F-16 на військовій базі США в Аризоні, повідомило 23 травня американське видання Politico. Деталі не розголошуються з міркувань безпеки. Тепер українські пілоти вирушили на додаткову підготовку в Європу.

Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16, повідомила міністр закордонних справ Хаджа Лабіб. Перші літаки мають прибути до кінця цього року, вся партія - до 2028 року.

Росія створила одну перешкоду для F-16, вважає військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Він акцентував увагу на тому, що окупанти стали захищати свої військові аеродроми від безпілотників і касетних ракет.

Як розповіла міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брюінс Слот, Україна зможе винищувачами F-16 бити по Росії - бо коли йдеться про самооборону, в цій ситуації для України не повинно бути ніяких кордонів.

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