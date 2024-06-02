Передача F-16 Україні: в ISW вказали, що не можна ЗСУ випускати з поля зору

Мінливість влади окремих європейських країн щодо рішення - дозволяти чи ні використання винищувачів F-16 для ударів ЗСУ по території країни-агресора Росії - ускладнить здатність української армії планувати і реалізовувати військові операції. Про це заявили у своєму черговому прогнозі аналітики Інституту вивчення війни(ISW).
Як кажуть фахівці, окремі західні політики показують різне бачення з приводу майбутнього використання Україною винищувачів F-16.
Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кро зазначив, що українська армія зможе використовувати F-16, які передасть його країна, тільки на території України - як підконтрольній, так і в тимчасово окупованих країною-агресором РФ районах. При цьому поки не зрозуміло, чи дозволить Брюссель використовувати літаки для ударів по території Росії з українського повітряного простору.
Керівник Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що її країна не ставила Україні жодних обмежень на використання голландських винищувачів F-16. За її словами, українські Повітряні сили можуть використовувати ці винищувачі "над або на території Росії", якщо Україна дотримується статті 51 Статуту ООН і міжнародного гуманітарного права.
Як ідеться у звіті ISW, постійні зміни в політиці урядів країн Заходу щодо F-16 вимагатимуть від Києва уважно відстежувати, які винищувачі українські Повітряні сили можуть, а які - не можуть використовувати для нанесення тих чи інших ударів.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (у перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) - американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений 1974 року компанією General Dynamics. Передано в експлуатацію 1978 року.
F-16, завдяки своїй універсальності та відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління і користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжують виробляти на експорт.
Винищувачі F-16 для України - головні новини за темою:
Перша група українських пілотів завершила навчання на F-16 на військовій базі США в Аризоні, повідомило 23 травня американське видання Politico. Деталі не розголошуються з міркувань безпеки. Тепер українські пілоти вирушили на додаткову підготовку в Європу.
Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16, повідомила міністр закордонних справ Хаджа Лабіб. Перші літаки мають прибути до кінця цього року, вся партія - до 2028 року.
Росія створила одну перешкоду для F-16, вважає військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Він акцентував увагу на тому, що окупанти стали захищати свої військові аеродроми від безпілотників і касетних ракет.
Як розповіла міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брюінс Слот, Україна зможе винищувачами F-16 бити по Росії - бо коли йдеться про самооборону, в цій ситуації для України не повинно бути ніяких кордонів.
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