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У Росії істерять через наближення термінів передачі Україні F-16: посипалися погрози

Яна Ставська
6 травня 2024, 18:56
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Відомо, що цих винищувачів ще навіть немає в Україні.
У Росії істерять через наближення термінів передачі Україні F-16: посипалися погрози
У РФ не стримують емоцій з приводу швидкої появи в Україні західної авіації / Колаж Главреда, фото: УНІАН, ОПУ

Країна-агресорка Росія "сприйматиме" передачу Україні винищувачів F-16 як передачу "носіїв ядерної зброї".

Таку заяву зробили в МЗС Росії в понеділок, 6 травня. До слова, у вівторок, 7 травня, запланована нелегітимна інавгурація диктатора Володимира Путіна.

Варто зазначити, що раніше Москва реагувала на передачу ЗСУ цих літаків більш стримано, стверджуючи, що буде цілитися по нібито інфраструктурі під західну авіацію всередині України.

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Тепер у Кремлі згадали, що деякі модифікації F-16 розроблені як платформи для ядерного озброєння. Однак, як ідеться в заяві МЗС країни-агресораки, Москва "сприйматиме" як ядерний ракетоносій усі F-16 - незалежно від моделі.

"У разі передачі Україні винищувачів F-16 Росія сприйматиме ці літаки як носії ядерної зброї... Літаки саме цього типу довгі роки становили основу авіапарку, який задіюється в так званих "спільних ядерних місіях" НАТО", - цитують російські ЗМІ відомство Сергія Лаврова.

F-16 в Україні - коли з'являться літаки

На Заході вважають, що перші американські винищувачі F-16 з'являться в Україні ближче до літа. При цьому спікер Повітряних сил Ілля Євлаш зазначав, що терміни поставок постійно зсувалися.

Українські пілоти зараз навчаються у США та Данії. Про яку кількість винищувачів йдеться - поки що невідомо.

Американський пілот F-16 Пітер Грінбург, своєю чергою, натякав, що звичайні громадяни у будь-якому випадку дізнаються про передачу цих літаків із новин.

"Те, що ми як громадськість бачимо: ні F-16, ні F-16, ні F-16, ні F-16... А потім скрізь раптом з'являться F-16!" - сказав Грінбург.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (у перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) - американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений 1974 року компанією General Dynamics. Передано в експлуатацію 1978 року.

F-16, завдяки своїй універсальності та відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління і користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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