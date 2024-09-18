У Тверській області РФ після атаки дронів потужно горить склад боєприпасів

Місцеві жителі кажуть, що детонація боєприпасів розпочалася близько третьої години ночі й триває досі.

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У Тверській області РФ горить склад боєприпасів / Колаж: Главред, фото: Telegram

У ніч на 18 вересня в місті Торопець Тверської області країни-агресора Росії через атаку дронів спалахнула потужна пожежа на складі боєприпасів і почалася детонація. Населення евакуюють. Вибухи також було чути в Брянській, Смоленській, Тульській та Орловській областях РФ.

Як пише російський Telegram-канал Astra, на місце пожежі виїхали МНСники. Станом на ранок склади з боєприпасами продовжують горіти і детонувати.

Місцева влада атаку на військову частину не визнала, заявивши лише, що пожежа виникла після падіння уламків збитого БПЛА.

відео дня

Дивіться відео - У РФ спалахнула потужна пожежа у військовій частині після атаки дронів:

Губернатор Тверської області Ігор Руденя розпорядився частково евакуювати населення. Жителів Торопця евакуюють у сусіднє місто Тверської області - Західну Двіну.

Потужна пожежа триває у Торопці в РФ / Колаж: Главред, фото: Telegram

Тим часом місцеві жителі в Мережі публікують фото та відео потужної пожежі. За їхніми словами, детонація боєприпасів розпочалася близько третьої години ночі й триває досі.

Дивіться відео - У Тверській області РФ палахкотить склад боєприпасів:

За даними Telegram-каналу Astra, село Цикареве, що розташоване поруч з атакованим складом боєприпасів у Тверській області, через пожежу виявилося відрізаним для евакуації, люди очікують допомоги на березі озера, човнів на всіх не вистачає.

"Будь ласка, евакуюйте людей із села Цикареве. Вони стоять на березі озера Кудинського. Тільки по воді по озеру можливий до них під'їзд. Від села нічого не залишилося. Люди потребують термінової евакуації. Семеро людей з одним веслом намагаються виїхати по озеру з Цикоревого. Ті, що залишилися, чекають підмоги по воді", - пише користувачка в місцевому чаті.

Astra пише, що зв'язок із жителями села зник, але до цього жителі Цикаревого просили для евакуації щонайменше 5 човнів.

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Село Цикареве розташоване прямо навпроти складів військової частини 54169 ТТ. Судячи з карт, склади розташовані в передмісті Торопця - поруч із селами Цикареве, Кудино і Заріччя.

У РФ горить військова частина і солод боєприпасів / Telegram

РосЗМІ пишуть, що військову частину 54169 уже щонайменше двічі раніше атакували дрони. Влада регіону і Міноборони РФ про це не повідомляли.

В/ч 54169 атакували два безпілотники рано вранці 29 червня. Обидва безпілотники вибухнули, на території військової частини виникла пожежа. Цю ж військову частину безпілотник уже атакував уночі 5 травня. Тоді дрон теж упав на території військової частини, внаслідок чого виникла пожежа.

Масована атака РФ на Україну вночі 18 вересня

Російські окупанти атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". Велика кількість безпілотників була запущена ворогом з Курської області РФ і залітала в Сумську область.

На Сумщині лунали потужні вибухи. Ворожі "Шахеди" атакували й обласний центр. Місцеві жителі повідомляють, що "Шахеди" летіли один за одним. Сили ППО робили все можливе, щоб не дати ворожим дронам долетіти до "цілі".

Також відомо, що РФ атакувала Запорізьку область. Голова Запорізької ОДА Іван Федоров заявив, що під атакою була Комишуваська громада. Росіяни зруйнували приватні будинки та інфраструктурний об'єкт. Унаслідок цього загинуло щонайменше двоє людей, ще п'ятеро - поранені.

Крім того, в ніч на 18 вересня в Києві та області було чути звуки вибухів. На підступах до міста працювала протиповітряна оборона.

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